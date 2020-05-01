竇智孔隨八大第1台《台灣第一等》外景隊到南投國姓鄉，一探水鹿蹤跡，他以水鹿愛吃的牧草當誘餌，還親自動手幫忙收割牧草，一旁的水鹿養殖專家建議他幫水鹿「試菜」，嚐嚐牧草滋味，竇智孔頓時笑說：「我的名字是竇智孔，不是李時珍耶，你真的要我嚐百草喔？」還打趣要對方先吃，自己才願意跟進，逗得專家只好跟他一起「吃草」，竇智孔事後透露牧草吃起來有點像涼筍，味道還不錯呢！

由於水鹿容易受到驚嚇，因此眾人一進到牧場都不敢大聲說話，熟悉野外生態的竇智孔靈機一動，運用小時候玩「一、二、三，木頭人」的遊戲技巧，悄悄接近水鹿，默默等待守候，終於幸運如願獲得與鹿同框的珍貴畫面，只是當他想再更進一步的餵食時，竟被水鹿察覺到雙方的距離縮短，立刻調頭離開，竇智孔難掩失落，感嘆「我不過就想餵牠吃東西而已啊！」

演而優則主持的竇智孔過去曾在戲劇中飾演廚師，私下的他，對料理也很有一套，還自爆廚藝挺好的，只是大部分在野外露營時才會做菜，他在本週將播出的「台灣第一等」節目中，就隨機應變，用糖醋的手法，即興料理手邊現有的食材，三兩下就做出菠蘿蜜炒排骨，不只犒賞了外景團隊，也和當地鄉親一同享受在山上飽餐的自在。

竇智孔吃牧草。（八大電視提供）

竇智孔在節目中秀廚藝。（八大電視提供）

竇智孔慢慢靠近水鹿。（八大電視提供）

竇智孔用「一、二、三，木頭人」遊戲技巧接近水鹿。（八大電視提供）

(中時 )