看到510杯才能打51折，網友直呼「今天是愚人節嗎」 (圖／呂承哲攝)

五一連假到來，為了犒賞辛苦的勞工們，各大行業紛紛推出優惠，便利商店龍頭7-11也推出美式咖啡51折的超級優惠，但網友仔細一看條件後傻眼，直呼「這是愚人節整人嗎」，原來要打51折的前提是，要買510杯咖啡。

統一超商的APP「行動隨時取」服務，推出配合勞動節的「51折」優惠活動，包括大杯熱美式咖啡、冰經典純奶茶，但放大一看才發現，下面附註了「510杯」的條件，也就是說要買510杯才能享有51折優惠。

小7大熱美510杯，大約要價23K，打51折後剩大約12K；冰經典純奶茶原價約為25K，打折後約13K。不少網友傻眼狂酸：「我還以為我眼花看錯...」、「510杯，一天一杯要喝一年半...」、「51杯就算了，510杯是哪招...」、「我OK你先買」、「這根本在嘲諷勞工吧」、「會這樣花錢的應該不會在小七喝咖啡吧」、「哪個天才想的企劃...」。

(中時電子報)