民視競技歌唱節目《台灣那麼旺》青少年組賽事報導，上週六播出後的平均收視3.87，收視人口高達1595000人，全國第一超高收視引起熱烈討論，其中最受觀眾喜愛的是7歲參賽者混血兒「東方妹媚」的射劍表演，收視率高達4.99，主持人胡瓜忍不住說「小朋友成為收視高點，還越來越高，高到我都嚇一大跳」。

這位美國來的混血女孩，在節目上童言童語純真的演出，不只讓主持人胡瓜與白家綺笑彎了腰，也擄獲不少觀眾的心，上回氣勢高昂的她拿著專業弓箭，對著主持人胡瓜「照片」，超神準一箭命中胡瓜照片上的蘋果，嚇得在旁邊的胡瓜本尊哭笑不得，笑說射箭那一刻「都覺得額頭麻麻的」。

本週持續在節目上跟胡瓜空手道「對打」，認真的她打起空手道招式，萌樣讓冷酷的評審群都笑場，也讓胡瓜說：「差點嚇死我，一轉身跟我敬禮，我以為我們真的要對打，我應該只有被打的份吧」，面對7到12歲小朋友在節目上不斷出招，胡瓜與白家綺都說常常被這些小孩無厘頭笑歪腰，不要說評審群笑場，常常都讓他們主持接話都不知道怎麼回，意外製造不少效果。

7歲參賽者混血兒在節目上跟胡瓜空手道「對打」。（民視提供）

7歲參賽者混血兒「東方妹媚」對著胡瓜照片表演射劍，收視率高達4.99。（民視提供）

民視競技歌唱節目《台灣那麼旺》主持人胡瓜與白家綺。（民視提供）

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