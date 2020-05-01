由主播方念華領軍的TVBS《FOCUS全球新聞》，因各地疫情持續變化，除週一至週五每晚七點播出，近期在平日午間和周日晚間加開國際新聞時段。方念華認為因為疫情關係，世界都打平了，但國際新聞本身複雜度太高，若不去累積無法馬上看進去。她觀察，國際新聞若一直看，就會養成一個習慣，觀眾就會對累積的知識有興趣。

主播秦綾謙說，平時會看CNN吸收國際資訊，也十分關注全球生態和動物保育，也因疫情關係讓人類思考如何與環境共存。回想過往採訪經驗，秦綾謙曾在以色列沙漠，遇上當地司機故意繞遠路加車錢，超怕被丟包的她回憶：「原本要帶我們的台灣人剛好臨時無法陪同，所以我跟攝影師獨自搭車前往以色列南部的尼格夫沙漠。」但因為對方講希伯來語，她笑說：「就連司機敲竹槓這件事情我們都聽不太懂。」

另外她曾在香港報導強颱山竹，狂風暴雨的威力讓她吃足苦頭，當時她本想找制高點拍維多利亞港的風浪，正在跟大樓警衛交涉中，外頭卻突然淹水，秦綾謙解釋：「我和攝影記者困在一樓大廳，淹水已逼近大腿，整棟大樓還停電，我們最後是連線到4G包和所有能連線的東西都沒電為止！」

專業主播必須沉穩應對各式突發狀況，詹舒涵為提升應變能力，從以前開始就會私下練習，如何憑有限資料去觀察和陳述各類資訊，「拿起一個物品在鏡頭前講滿二十分鐘。」而黃星樺則畫出「心智圖」，用關鍵字進行圖像式思考來幫助記憶，尤其重大災情時，主播要隨時彙整災情，但訊息不斷滾動，大腦得多工處理，常常播報同時思考下一步如何用簡單圖卡，解釋新聞緣由。更多內容請鎖定TVBS 56頻道。

(中時 )