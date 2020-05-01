歐洲為了控制新冠肺炎疫情宣布封城令，造成商業活動急凍，歐洲央行（ECB）1日示警，歐元區2020年經濟縮幅最高可能達12％。

歐洲央行指出，依據不同情境，歐元區2020年經濟預估將緊縮5％至12％，不過2021年可望反彈4％至6％。

歐洲央行表示，歐洲各國嚴格的封城措施，造成歐洲的零售貿易、交通運輸和飯店產業六成商業活動嘎然而止，製造、營建和工業活動萎縮四成。

歐洲經濟衰退和復甦的腳步，將取決於封鎖令和社交距離措施執行多久。在輕微的情境下，封城令可望在5月解除，經濟活動將逐漸回溫，如此一來，歐元區2020年的經濟約下滑5％，2021年可望擴張6％。

若是一般情境，嚴苛的封鎖令將於5月底鬆綁，但防止疫情擴散的措施仍繼續執行，那麼預估歐元區2020年經濟恐下降8％，2021年將成長5％。

至於最嚴峻的情境，封鎖令要到6月底才會放寬，而防疫措施仍會再執行一段時間。在此情況下，歐元區2020年經濟恐緊縮12％，2021年則上升4％。而且在2022年底以前，歐元區實質國內生產毛額（GDP）可能仍低於2019年底時的水準。

根據歐盟統計局（Eurostat）30日公布，歐元區第一季GDP初值季減3.8％，創下史上最大縮幅，摔幅也大過全球金融危機時期。歐元區首季GDP季增年率萎縮14.4％，表現遠遠遜於美國的下滑 4.8％。

歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）表示：「歐元區面臨的經濟緊縮幅度與速度，是和平時期前所未見。防範新冠肺炎疫情擴散的措施，嚴重抑制經濟活動。」

由於歐洲部分國家5月才開始放寬封城令，經濟學家預估，歐元區第二季經濟衰幅可能更大。

(工商 )