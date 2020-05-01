新冠肺炎疫情打擊需求，癱瘓全球經濟和供應鏈，韓國4月出口暴跌24.3％，創下2009年全球金融危機以來最大摔幅，並讓韓國出現2012年來首次貿易逆差。

根據韓國產業通商資源部1日公布，韓國4月出口較前一年同期驟降24.3％，寫下2009年5月以來最大降幅，不過略優於路透社預期的年減25.4％。相較之下，韓國3月出口年減0.7％。

報告顯示，韓國4月平均每個工作日出口萎縮17.4％，減幅遠遠大於3月份的6.9％。

亞洲第四大經濟體韓國被視為是全球貿易領頭羊，而且是率先發布出口數據的主要出口國家之一。

HI投資證券公司首席經濟學家師朴相憲（Park Sang-hyun）表示，韓國5月出口數據可能更低迷。若是美國和歐洲經濟開始回復正軌，韓國出貨萎縮的情形或許會在5月觸底。

朴相憲審慎預期，韓國出口下滑可能自6月開始緩和，特別是大陸推出更多刺激經濟措施和油價開始反彈的情況下，可望推升韓國的石化產品出口。

韓國4月出口年減15.9％，逆轉3月0.3％的升幅，讓韓國出現9.5億美元的貿易逆差，此為2012年1月以來首見。

新冠肺炎嚴重打擊韓國和全球經濟，韓國第一季國內生產毛額（GDP）出現2008年以來最大縮幅，消費者信心降至11年新低紀錄。新冠肺炎全球確診案例已超過321萬例，韓國的確診人數超過1.07萬人。

越來越多經濟學家預估韓國2020年經濟將陷入緊縮，國際貨幣基金（IMF）預估下滑1.2％。

韓國央行在3月將基準利率下調2碼，此為全球金融危機以來最大調幅。韓國央行下次例會將在5月28日舉行。

(工商 )