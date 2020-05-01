邱鋒澤、陳零九、黃偉晉、小賴組成「四堅情」高唱〈兵變〉創佳績，乘勝追擊推出新歌〈速食愛情〉，暴紅程度超乎預期，邱鋒澤開玩笑說：「我以為這個團隨時都會解散，抱著走一步算一步的心情！」陳零九接話：「大家想看我們就會繼續做。」被看好是新一代F4，是否期許未來幹掉F4？4人笑說：「那是經紀人的期許！」

4人憑八大《娛樂百分百》單元「凹嗚狼人殺」暴紅，組成男團「四堅情」，由邱鋒澤擔任團長，號召4人齊心創作〈速食愛情〉，小賴負責編舞，被問誰是主唱？小賴指著其他3人說：「他們3個都很主。」在台上誰站C位？答案則是公平的「輪流站」。

不同於其他團體先組團再培養默契，4人原本就是好友，私下會玩狼人殺、分享心事，偶爾也聊別人八卦，成軍至今從沒吵過架，陳零九自嘲是「年紀大了」！黃偉晉則說，寫詞、作曲意見不合就投票，「如果二比二就聽老闆的。」唯一難喬的是4人分屬不同經紀公司，必須互相遷就對方時間。

檯面上4人「愛恨情仇」關係複雜，邱鋒澤先和黃偉晉合唱〈斷訊〉，後來又和陳零九組成「九澤CP」，黃偉晉哀怨被兵變，而誕生了〈兵變〉這首歌，最後加入的小賴則是「小三」，觀眾愛看他們互相鬧，還會入戲到上網留言加入戰局。

然而真實生活中，4人愛情觀大不同，陳零九已有穩定交往8年的女友呼呼，「我一開始就沒有藏，但也不會特別聊」；黃偉晉表示，「我現在單身，對感情順其自然」；邱鋒澤不願公開感情，以免被模糊焦點；唯獨小賴大聲疾呼好想談戀愛，他公開徵友：「我是新時代的力量，很倡導談戀愛，也想公開徵友。」放話歡迎夠格的人去他IG留言，而他的理想型「我是外貌協會」！

4人各有擁護者，每次去八大錄《娛樂百分百》，總吸引了大批鐵粉在門口守候。小賴的好友公開留言：「偉晉好帥！」小賴點頭認同「我大量好友被偉晉圈粉」；黃偉晉的小姪女對他嚷嚷：「我最愛小賴。」他傻眼反問：「妳有講錯嗎？」也佩服小賴好人緣；邱鋒澤是新加坡創作才子，一上節目秒變身綜藝咖；陳零九人氣高，原本5月要開個唱，受疫情影響而延期至9月5日舉行。

4人合體人氣加乘，小賴曾揚言〈兵變〉MV破500萬點閱率就要露奶頭，其他３人露胸肌，如今已超過350萬，很快便可達到目標，小賴笑說已開始使用乳暈霜，邱鋒澤也積極籌備新歌，希望「四堅情」儘快累積到6首作品，朝明年金曲獎邁進！

小賴（左起）、邱鋒澤、陳零九、黃偉晉組成男團「四堅情」大展歌喉。（粘耿豪攝）

小賴（左起）、邱鋒澤、陳零九、黃偉晉好交情，組成男團「四堅情」。（粘耿豪攝）

小賴（左起）、陳零九、黃偉晉、邱鋒澤四人私下無話不談，兄弟情深。（粘耿豪攝）

小賴、邱鋒澤、陳零九、黃偉晉組成「四堅情」，日前推出新歌〈速食愛情〉獲好評。（粘耿豪攝）

狼人殺暴紅！「四堅情」組男團進攻樂壇。（粘耿豪攝）

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