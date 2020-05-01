北市中山區長安東路一段，1日晚間9時許發生一起墜樓事件，一名46歲陳姓女子疑酒後跟男友吵架，跑到7樓頂樓徘徊吼叫，管理員見狀報警，但警消趕抵現場時，陳女已從頂樓墜落，來不及攔阻。

救護人員發現陳女已失去生命跡象，緊急將她送往馬偕醫院急救，警方鑑識人員也到場採證，確認有無外力介入，並將陳女男友帶回派出所問訊，以釐清案件發生原因。

(中時 )