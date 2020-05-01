疑與男友吵架想不開 北市女子墜樓亡 23:122020/05/01 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市長安東路晚間發生一起墜樓意外，一名女子失去生命跡象。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市中山區長安東路一段，1日晚間9時許發生一起墜樓事件，一名46歲陳姓女子疑酒後跟男友吵架，跑到7樓頂樓徘徊吼叫，管理員見狀報警，但警消趕抵現場時，陳女已從頂樓墜落，來不及攔阻。 救護人員發現陳女已失去生命跡象，緊急將她送往馬偕醫院急救，警方鑑識人員也到場採證，確認有無外力介入，並將陳女男友帶回派出所問訊，以釐清案件發生原因。 (中時 ) #男友 #人員 #頂樓 #女子 #北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 用泡泡冰挺醫護 嘉縣再獲企業捐贈物資 16:552020/04/27 生活 走私320公斤K他命輕判挨轟 法官這樣說 18:002020/04/27 社會 連續兩天零確診 蔡英文感謝國人配合守住疫情防線 18:412020/04/27 政治 命懸一線！ 勇警攀牆垂降搶救婦人 10:302020/04/28 社會 防疫津貼竟是要多人均分 醫師痛批：根本是倒貼政府 13:202020/04/28 生活 禦敵從嚴 嘉縣戴口罩上班課延到6月底 14:092020/04/28 生活 頂級美妝獻愛抗疫 捐物資給一線醫護 17:482020/04/28 美妝 全國技能競賽防疫入考題 花藝作品慰勉醫護人員 19:032020/04/29 生活 醫事人員津貼挨批不如SARS時代 醫事司：預算通過後將加碼 21:272020/04/29 生活 慈濟捐物資予消防署 支持第一線防疫人員 22:322020/05/01 社會 社會熱門新聞 外送員送貨見清潔婦凍抹條 直問：要不要來一發 - 社會 繼「蝴蝶高清無碼」片「小豬與蝴蝶親密」片也外流 - 社會 高中女慘淪洩慾工具 男師新婚隔天帶她奔摩鐵 - 社會 社會10點檔》黑色奇萊山神秘面紗 3大詭異山難之謎 - 社會 為何殺警判無罪？審判長卓春慧39字回應 網看完氣炸 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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