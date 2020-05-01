網友拍下在台中百貨公司人聲鼎沸的模樣，處處排隊、停車場爆滿的景色讓他不禁開始懷疑：難到疫情已經過了？（圖摘自爆廢公社）

連假見到這瘋狂的人潮群聚景象，原PO笑稱五一勞動節其實是「五一群聚節」。（摘自爆廢公社）

近日我國新冠肺炎疫情趨緩，至今（1日）已連續19天無本土確診個案。恰巧也迎來五一連假，連假首日各地觀光旅客略有回溫跡象，不過有網友拍下在台中百貨公司人聲鼎沸的模樣，處處排隊、停車場爆滿的景色讓他不禁開始懷疑：難到疫情已經過了？

考量近日國內疫情平緩，指揮中心指揮官陳時中鼓勵民眾可以適當地做戶外活動，享受疫情期間樂活假期。在連假首日，車潮、人潮陸續開始湧現，一位網友在臉書《爆廢公社》發文，指出五一勞動節處處人滿為患。

原PO表示，台中新光三越中港店連假首日，停車場完全爆滿，人多到沒有車位可以停，外面要進來的車輛更是從台灣大道排到惠中路，再排到市政北七路！連隔壁大遠百的機車停車位都被塞滿，車與車之間完全緊密相連。

另外，原PO提供數張百貨公司內部人潮爆滿的景象，從百貨公司外、地下停車場，再到地下美食街都是人山人海，就連要進去逛精品店也都得排隊！原PO無奈表示，「原本以為五一勞動節大家會乖乖待在家休息，想不到……有一種疫情已過的感覺。」連假見到這瘋狂的景象，原PO笑稱五一勞動節其實是「五一群聚節」。

(中時電子報)