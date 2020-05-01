大陸與韓國日前舉行的聯防聯控合作機制視訊會議決定，兩國將正式開通「快捷通道」，雙方互相免除商務人員入境後隔離觀察14天的規定。這也是自新冠疫情爆發後各國實施入境隔離措施以來，亞洲國家中最先相互免除入境隔離14天的國家，被大陸外交人員稱為兩國防疫工作的「新創舉」。

據《央視財經》報導，日前大陸與韓國舉行聯防聯控合作機制第2次視訊會議中，宣佈建立急需人員往來的「快捷通道」，為重要商務、物流、生產、技術服務等急需人員往來提供方便。

報導說，之前韓國政府規定所有入境人員不分國籍，均須在入境後接受14天的隔離觀察。現在按照雙方協議後新的規定，今後大陸企業人士在因重要業務目的訪韓時，只需要向韓國使領館提交出國前3天以內的新冠病毒檢測陰性證明，就可以申請免除隔離。

大陸商務人員在入境韓國後需再次接受病毒檢測，若結果為陰性，則可在韓國全境從事經濟活動，無需接受隔離，只需接受韓方的動態防疫管理。

報導表示，韓方人員也可持大陸地方政府簽發的邀請函、韓國保健福祉部指定醫療機構出具的健康證明等材料入境中國大陸的10個省市。

但由於目前中韓兩國定期航線尚未完全恢復，「快捷通道」暫時僅適用於上海、遼寧、山東等5個地點。據韓國貿易投資振興公社統計，超過1500名韓國企業界人士期待在5月前往大陸。

(中時電子報)