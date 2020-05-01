《夫妻的世界》第11集精彩片段。

有雷慎入！由金喜愛、朴海俊、韓素希主演超夯韓劇《夫妻的世界》（台譯：夫婦的世界）今晚播出第11集，預告中的謎團也揭曉，原來墜樓摔死的人不是閔賢書，兇手更是讓觀眾驚呼連連！

《夫妻的世界》今晚播出揭開謎團，在上集女主角金喜愛為了讓閔賢書逃離暴力男友之手，特地安排閔賢書搭車離開高山，未料暴力男友卻也出現在車站，接著就發生墜樓命案，而現場還遺留了金喜愛送給閔賢書的圍巾，上面沾有斑斑血跡。

但其實，死者不是閔賢書，而是她的暴力男友，此時金喜愛更接到來自閔賢書的電話，對話那頭閔賢書落淚說：「不是她做的！」更稱兇手是由朴海俊飾演的李泰奧。

超驚悚的劇情瞬間在網路引爆熱議，網友紛紛留言驚呼，「我去，這劇情！！！！！幸虧不是賢書！！！！！」、「哈哈哈哈哈哈哈 男主終於做對了一件事」、「和原版不一樣了！！！！希望結局也不要」。

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(中時電子報)

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