高雄幸福川歷經10天清淤整治，不但恢復潔淨還引來大批鳥類棲息。附近居民表示，住了30幾年，上次清淤是好幾年前。高雄水利局長李戎威證實，上次清理已經是104年的時候了。

原本以臭聞名的幸福川歷經10天清淤整治，不但恢復潔淨還引來大批鳥類棲息。高雄市長韓國瑜30日下午前往視察，期許幸福川與愛河共同打造高雄浪漫氣氛的景緻。水利局也承諾，未來將每年編列預算整治幸福川，維持乾淨的水質。

市政調查特派員白喬茵表示，愛河支流幸福川底泥量太驚人，不是變色就是變臭，因為底泥太多年未清。現在高雄市政府水利局啟動大規模清淤計畫，幫幸福川找回幸福。

白喬茵訪問附近居民表示，住了30幾年，上次清淤是好幾年前，清一清比較衛生。也有居民說，看到清淤很高興，水清就會有魚，空氣也比較好。清淤廠商也說，他們清過大型家具，大熱天底泥一曬，上來的氣比較難受。

水利局長李戎威說，上次清理是104年，花了21天；這次派4組人馬，希望在10天左右做完。局長解釋，藻類就是氮跟磷，加上氣溫，藻類就會有各種顏色；附近汙水接管約6成，今年6月會發包，努力做完剩下4成，非常困難。

副市長李四川說，這次花了1千多萬預算，感謝議會支持。

(中時電子報)