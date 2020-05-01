樂天桃猿在主場迎戰中信兄弟，前6局都取得領先優勢，不過7局上半換下洋投霸能後，陳禹勳接手卻頻讓對手上壘，兄弟單局攻下4分逆轉，不過桃猿韌性強，9局下半硬是將比分追平，最後在延長賽12局靠首度打者身分升上一軍的杜家明，敲出生涯首安同時帶有勝利打點，以10比8獲勝，這是桃猿本季在主場首敗，也阻止隊史千勝。

兩隊都派洋投出征，兄弟米蘭達面對桃猿打線，雖沒有挨轟，不過對手頻靠攻勢串聯攻下分數，前6局桃猿以3比2領先。兄弟於7局上半開啟攻勢，王威晨敲出滾地球，桃猿二壘手葉竹軒發生失誤讓他上壘，接著江坤宇敲出安打，隨後霸能退場由陳禹勳接手。

不過陳禹勳卻沒能止血，一上場就丟保送形成滿壘，接著發生暴投讓兄弟輕鬆追平，接著兄弟靠高飛犧牲打以及連2支安打再攻2分，隨後又發生守備失誤而失分，總計兄弟此局攻下4分，原本霸能退場時仍握有勝投資格，不過卻因牛棚失火成為敗投候選人。

9局上半兄弟蘇緯達對上吳丞哲再敲一發2分炮拉開比數，不過9局下半桃猿攻勢再起，吳俊偉連續被敲安打形成滿壘，接著林智平敲出清壘的二壘安打，分數追至5比8，兄弟換投李振昌，不過被敲安和高飛犧牲打，桃猿追至僅1分差，陳晨威靠快腿盜上二壘再靠暴投上三壘，林泓育敲出追平安，這也是生涯1300安打、800打點，兩隊以8比8殺至延長賽。

直到12局分數才有變化，面對黃子鵬，兄弟敲安攻佔一、三壘，此時換上代打杜家明，這是他棄投從打後首度以打者登上一軍名單，敲出生涯首安就帶有超前分，隨後兄弟靠強迫取分取得10比8，最後靠謝榮豪關門成功，兄弟收下勝利，桃猿隊史千勝還要再等等。

中信兄弟先發洋投米蘭達。（范揚光攝）

樂天桃猿先發洋投霸能。（范揚光攝）

(中時 )