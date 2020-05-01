罷韓投票將在6月6日舉行，一位剛從國外念完書回來的年輕人表示，他對罷免活動沒有意見，不過他發現高雄變得比較好，變得很城市，讓他嚇到！

一位剛從國外念完書回來的年輕遊學生接受《民正言順》街訪時，被問到支持罷免活動嗎？他表示，他沒有參與到韓市長要選舉的時候，所以他對罷免活動沒有意見。不過他認為，其實他這次回來，他覺得高雄變得很城市，他一回來就嚇到，高雄怎麼又變得那麼多人，更多人了，好像也蓋起更多的大樓，所以他發現高雄變得比較好。

該年輕人被問到疫情期間，是否同意罷免的人去做一些群聚活動。他認為，先不要比較好，現在是非常時期，盡量避免，可以保護大家，政治歸政治，健康還是最重要。

其他年輕人也認為，高雄現在疫情很嚴重，如果這個時間進行罷免，群聚不太好。也有學生擔心罷韓與市長補選會造成防疫破口，而且防疫比政治重要。

若是罷韓活動造成防疫破口，有學生認為主要召集人要負責，若是為了罷免出來群聚，而且現在疫情又蠻嚴重的，現在應以大家的健康為重。

(中時電子報)