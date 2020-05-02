蘋果 Mac 使用上有什麼訣竅？根據外媒的最新發現，最好不要用 MacBook Pro 左邊的 USB-C(或稱 USB Type-C)連接埠來替電腦充電！

《Digital Trends》報導發現，近期 MacBook Pro 用戶反映了一個使用上的困擾，就是使用 MacBook Pro 左側 USB-C 連接埠替電腦充電時，電腦溫度會比使用右側 USB-C 連接埠時來的高。經了解後發現，當使用左方 USB-C 連接埠充電時，當偵測到電腦溫度過高，監控 Mac 電腦溫度並且可控制風扇的 kernel_task 程序就會啟用風扇，來替電腦散熱。不僅如此，當使用 MacBook 左側 USB-C 充電時，還會讓 kernel_task 吃掉過多系統資源，對電腦效能帶來不小挑戰。

據了解，上述的情況發生在 2016 年推出的 MacBook Pro 中。因此如果你的 MacBook Pro 還算新，也有出現上述情況的話，若想對電腦好一點，建議短時間之內可以改用右側 USB-C 連接埠來替電腦充電。

(科技)