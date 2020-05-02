愛用Android手機的你，喜歡安卓系統的原因之一，不外乎就是自由度。慣用Android手機既能選擇Google推出Pixel系列或是Nokia手機原生UI(使用者介面)的簡潔風格；也可以選擇三星(Samsung)、小米(Xiaomi)、OPPO等品牌手機，享受定製UI呈現的不同特色。新興Android手機品牌realme原本繼承OPPO血統，採用Color OS，不過近期也走出自己的路推出全新realme UI，real迷怎能錯過！

基於Android 10的realme UI在四月初正式推出，此版系統有何特色值得你我了解與體驗，一起來瞧瞧吧。

一、 專注模式 讓你上班/上學都專心

現代人共通的困擾之一，就是資訊量過多，以至於注意力下滑，更難專注。因此包含蘋果iOS以及Google的Android系統，都推出了讓使用者可以降低手機使用頻率的工具(iOS為螢幕使用時間功能、Android則是數位健康功能)。realme UI在此基礎上推出了全新的「專注模式」，啟用後在指定時間內可以限制並隱藏所有App、封鎖所有通知，還給你一段安靜專注的時間。

realme UI專注模式可以透過控制中心快速啟用。(手機截圖)

realme UI專注模式的介面與提示。(手機截圖)

二、 簡易模式，交給爸媽用最合適

對於想要購買孝親機的朋友來說，介面好不好用也是手機是否合適的爸媽使用的關鍵之一。當手機要交給爸媽來使用時，除了可以為他們調整手機系統的字體大小，改為「簡易模式」(設定路徑：設定>桌面與樂劃鎖屏>桌面模式>選擇簡易模式)後再交給爸媽使用，更是貼心。

realme UI簡易模式的設定方法。(手機截圖)

三、 相機介面更新 美顏更輕鬆

realme UI推出之後，也連帶更新了使用者常常用到的相機介面。將原本隱藏在底部的美顏功能，調整到相機觀景窗的右下角，更容易看見。也將人像模式、64M(6400萬畫素)相機的拍攝模式調整到相機介面最上方(不需要再到菜單中選用)，更一目了然。

Color OS(左)與realme UI(右)相機介面有微調。(realme提供)

四、 App icon自訂風格 更有個性

realme UI當中雖然提供了自家的「軟體商店」，但是並沒有提供套用「主題」(theme)的功能。不過即便如此，卻可以在「設定」中改變App icon的風格(設定路徑：設定>桌面與樂劃鎖屏>設定圖示風格)。讓App圖式依照心情或需求來變換，更有自我風格！

realme UI可自訂App icon風格。(手機截圖)

五、 三指截圖再優化 超好用

作為Android用戶，大多應該都對於各品牌獨家的截圖(screenshot)功能特別喜愛。在realme UI中，使用的三指下劃截圖。不過在此基礎上還提供了三指區域截圖、三指下劃到底可以執行長截圖的功能，可說把截圖的需求一次納入，手勢操作卻不複雜，相當很容易學習，值得推薦。

當然，使用過OPPO手機的朋友，應該還是會覺得realme UI繼承了不少Color OS的特色，例如智慧服務(騎車勿擾模式)、應用程式分身、分割畫面、遊戲空間等功能，都讓人倍感孰悉。不過在此之上，感覺realme UI也漸漸走出自己的路，例如上述功能，以及透過realme實驗室添加了實驗性的功能(目前提供雙模耳機的功能，設定路定：設定>realme實驗室>(連接藍牙耳機及有線耳機後)選取雙模式音樂分享>選取無線耳機設備及有線耳機)等，令人耳目一新。

(科技)