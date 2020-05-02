一年一度的母親節即將到來，每位母親都是家庭重要的支柱，小花平台提醒妳，不要忘了關心自己的健康，更要幫自己做好完整的保障規劃，不妨趁著母親專屬的節日歇口氣、放鬆一下自己，檢視一下手中保單的基本保障是否足夠，及時補齊所需的保險缺口，為自己與家人建構安全、穩固的健康保障保護傘。

不同身分族群媽媽個人保險規劃重點不盡相同

以下小花平台保險顧問梁鴻毅提出建議，針對不同身分族群的媽媽，其個人保險規劃重點也不盡相同：

新手媽媽、實支實付型醫療險＋重大傷病險

梁鴻毅指出，有些準媽媽在懷孕後，可能因為意外、自身體質導致需要安胎直至生產為止，或是分娩時經醫師認定必須剖腹產，甚至因為懷孕衍生多種併發症，「建議準備生孩子的準媽媽們，在懷孕前預先規劃實支實付型醫療險搭配重大傷病險，以保障自身權益。」

職業媽媽、壽險＋實支實付型醫療險＋意外險＋重大傷病險＋失能扶助險

所謂的「職業媽媽」通常是指上有父母、下有子女的「三明治族」，不僅是工作壓力大，還得要顧好家庭，可謂是「蠟燭兩頭燒」；梁鴻毅建議，在個人保障規劃上，除了實支實付型醫療險和重大傷病險外，最好能將家庭責任列為投保項目，像是壽險和意外險就是必保險種，「萬一不幸發生意外導致身故，壽險保障可以用來支付種貸款和家庭的生活費直至最年幼的孩子成年為止，保障家人生活無虞。」

全職媽媽、失能扶助險＋實支實付型醫療險＋重大傷病險

全職媽媽主要負責打理家務與照顧家中老小，此一族群因為家庭收入來源幾乎以丈夫為主，在保險保障規劃上，應該以丈夫的壽險和重大傷病險為優先考量，以免失去家庭支柱而發生經濟危機。梁鴻毅同時也提醒，儘管全職媽媽並非主要經濟來源，如果遭受疾病也會造成家庭經濟上的衝擊，建議在個人保障規劃上，不妨善用實支實付型醫療險和一次給付型的重大傷病險，建構完善的醫療保護網。

(中時電子報)