保險最大的功能就是「保障」，也就是花小錢買到足額的保障，因此購買保險是有先後順序的，首先一定要買到足夠的壽險、意外險、醫療險、防癌險、重大傷病險或是失能扶助險，這是最基本的，如果還有剩餘的錢，再來購買儲蓄險、投資型保單等。至於究竟要買到多少，才算是足夠的壽險保障？以下跟著小花平台一起來了解。

買保險第一步：純保障型、無儲蓄性質

小花平台保險顧問梁鴻毅指出，首要考量的是，一旦發生風險時，至少要讓心愛的家人在10年內，沒有任何經濟上的憂慮，假設家庭經濟主要來源是爸爸，平均年收入新台幣80萬元，用來供應繳房貸、日常生活費用及孩子教育費等，換算下來，10年大約賺入800萬元，那麼投保的壽險保額至少要有800萬元。

說到如何挑選險種？梁鴻毅建議，第一步應該是購買「純保障型、沒有儲蓄性質」的保單，包括定期壽險、意外險等，「由於純保障型的險種保費比較便宜，尤其是定期壽險保障年期有限，保費更是所有壽險種類中最便宜的，如果要擁有足夠的保障，首先要考慮的，就是定期壽險。」

另一方面，終身壽險算是保障型商品的一種，也可以列為首要考量；只是，終身壽險會隨著時間的增加，其保單價值金也會慢慢增加、有部分儲蓄的性質，加上目前保單預定利率低的緣故，使得市面上終身壽險保費都相當高，以30歲男性為例：投保20年期100萬元的終身壽險，1年保費就要33,500元，而同樣20年期100萬元的定期壽險，1年保費只要3,200元，兩者保費差了將近10倍之多。

梁鴻毅最後強調，一般來說，結婚生子後，家庭責任也相對增加，如果能用少少的保費，就買到符合個人需求的保障額度，有剩餘的錢就可以存起來當作未來的退休金或是讓自己與家人擁有更好的生活品質。

(中時電子報)