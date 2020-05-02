中國將5G納入為新基建之重點項目，從基地台天線設計、網通設備與伺服器，再到終端5G智慧型手機，所需要的PCB規格與數量均較以往有大幅度的改變，對於高頻高速銅箔與銅箔基板、高頻微波板、ABF載板、HDI板等相關廠商是一大利多。因新冠肺炎疫情影響，衍生出居家辦公及教學、視訊會議等遠距生活及宅經濟當道，帶動伺服器與雲端等需求，對於主攻伺服器PCB廠商也逆風而起。

５Ｇ儼然是去年一整年各界熱烈討論的議題，不料，今年初爆發新冠肺炎疫情，恐讓不少國家５Ｇ發展時程受阻。不過，中國為了成為全球５Ｇ領頭羊，以及官方為了提振今年經濟成長，中國國家發改委日前公布「新基建」投資藍圖，除了祭出擴大內需消費政策之外，更重要的是，一改過去大力發展鐵公基之基礎建設，新增了５Ｇ、物聯網、ＡＩ、雲端運算、區塊鏈等新基建項目。尤其，針對５Ｇ發展，中國大力興建５Ｇ基地台，截至三月底，全中國已經建成的５Ｇ基地台達十九．八萬座，預估今年要達到五○萬座之目標。

５Ｇ所衍生的商機與供應鏈相當龐大，尤其對ＰＣＢ產業而言是一大變革。從基地台天線設計、網通設備與伺服器，再到終端５Ｇ智慧型手機，所需要的ＰＣＢ規格與數量均較以往有大幅度的改變。因此，從上游ＰＣＢ原料如玻纖布、銅箔、銅箔基板，再到中下游ＡＢＦ載板、高頻微波通訊板等廠商無不積極往５Ｇ領域發展；相關業者如建榮、金居、聯茂、台燿、台光電、南電、景碩、欣興、高技、先豐等可望受惠。

５Ｇ引爆高頻高速板材商機

基本上，５Ｇ基地台數量較４Ｇ增加一．三～一．五倍，其中，在基地台天線方面，採用Massve MIMO多天線技術，將遠端射頻模組（ＲＲＵ）和天線合二為一成為ＡＡＵ（Active Antenna Unit），單就天線和ＲＲＵ整合成ＡＡＵ的過程中就需要採用更多層的ＰＣＢ，因此增加大型基地台的ＰＣＢ使用量；５Ｇ基地台站所使用的ＰＣＢ面積將會是４Ｇ基地台所使用的一．五五倍。除了數量增加之外，５Ｇ對於ＰＣＢ板材的規格要求更為嚴苛，尤其是占ＰＣＢ成本極高的銅箔基板（ＣＣＬ），必須達到高頻高速傳輸的標準；且在材料介電常數（Dielectric Constant；簡稱Dk）與介電損失（Dissipation Factor；簡稱Df）二者數值需越小越好。

傳統ＰＣＢ的填充材料主要為FR-4（環氧樹脂），Df會隨頻率的升高而升高，無法滿足高頻高速傳輸的要求，而近年來不少廠商發展ＰＴＦＥ（聚四氟乙烯）材料，Dk僅為二．一左右、Df為○．○○○四，傳輸速率較FR-4提升四○％以上，損耗也小很多。因此，５Ｇ基地台將大量採用ＰＴＦＥ銅箔基板板材以取代FR-4。目前全球主要生產高階高頻ＣＣＬ廠商，幾乎被Rogers（ROG）、Taconic、Isola、Panasonic、日立化成等美、日大廠所壟斷，尤其來自加拿大的Rogers更是獨霸一方，全球市占率高達五成；所研發出的ＰＴＦＥ板材具備耐高低溫、抗老化以及較低且穩定的Dk與Df值。目前國內銅箔基板廠聯茂、台燿、台光電在５Ｇ基地台天線板材上仍在送樣認證階段，其中聯茂成功打入中興通訊供應鏈，成為射頻板材料唯二供應商。

ＣＣＬ廠５Ｇ產品製程，需要的玻纖布高頻、高速及低阻抗規格，目前上游超高精細玻纖紗來源，全球主要掌握在日本的日東紡及美國ＡＧＹ公司手中。二家業者所生產應用５Ｇ通訊用的超高精細玻纖紗，並非以現有的窯爐生產，而是在以超高精細紗製程要求以超高溫生產條件下，另設中小型窯爐燒製，技術門檻相當高。日東紡股價日前更創下歷史新高，攻上五三四○日圓，絲毫不受這波疫情影響。去年更大手筆入股國內玻纖布廠建榮，目前持股比重來到四七．六五％，激勵建榮去年股價飆漲一大段。隨著５Ｇ基礎建設持續推展，以及日東紡股價創新高，將有利於建榮今年營運與股價表現。

５Ｇ基地台將分為ＮＳＡ（Non-standalone；非獨立型）及ＳＡ（Standalone；獨立型）兩種。在成本考量下，採用４Ｇ升級的Pre 5G，多為ＮＳＡ架構；但長遠而言，５Ｇ基地台建設仍將朝向ＳＡ發展。目前多數運營商的５Ｇ網路部署為ＮＳＡ，利用現有ＬＴＥ無線接入和核心網路支援行動性管理與覆蓋，此為５Ｇ初期部署的最佳策略；但對於未來必須走向ＳＡ模式的規劃，則包含５Ｇ新無線電（5G NR）和５Ｇ核心網路（５ＧＣ）。隨著ＳＡ將蔚為主流，將帶動四○○Ｇ交換器（Switch）需求轉強，對於主攻四○○Ｇ交換器ＰＣＢ廠商，如楠梓電轉投資的滬電股份、深南電路，以及國內的金像電、高技、瀚宇博等可望受惠。

滬電加持楠梓電 受惠新基建

儘管中國湖北省二月因疫情關係全面封城與停工，不過，在防疫作業到位後，滬電股份較當地同業提早約三周復工，加上毛利率較高之５Ｇ高頻板材需求強勁，促使滬電股份今年首季營收與獲利優於預期，稅後淨利達二．一四億人民幣，年成長三一．七％。目前滬電股份黃石二廠的汽車板新產線已完成試產，青淞廠和黃石一廠則分別負責５Ｇ以及網通設備所需ＰＣＢ應用需求，獲利貢獻占比最大仍是青淞廠。身為滬電股份第二大股東的楠梓電將受惠於滬電股份轉投資收益挹注；此外，本業第二季起因工作天數恢復正常，營運有望較首季回穩。

楠梓電日前已宣布現金減資一成，每股退還股東現金一元，若加上配息○．五元，合計股東每股可領回約一．五元現金。此次現金減資後，股本將再降至約十八．二七億元。若以今年本業與業外營運來看，今年ＥＰＳ可望挑戰三元，目前股價本益比僅約十倍，相較於其他ＰＣＢ股價投資評價並未被高估。

因全球新冠肺炎大爆發，居家辦公及教學、視訊會議等遠距生活及宅經濟當道，帶動伺服器及雲端儲存需求強勁，促使以生產伺服器板博智、金像電、定穎、健鼎、瀚宇博等受惠。其中，隸屬於金仁寶集團的博智，由於生產基地全都在台灣，不受疫情停工影響，首季營收與獲利繳出亮麗成績單，稅後純益達一．四五億元，較去年同期大增十九．五九倍，ＥＰＳ達二．九二元，暫居ＰＣＢ股獲利王。展望第二季，除了伺服器及工業電腦用ＰＣＢ需求持續暢旺之外，布局快二年、二○層以上半導體晶圓測試設備ＰＣＢ板出貨逐步放量，營運可望優於首季，法人預估今年ＥＰＳ拚賺一個股本。

伺服器需求旺 金像電、博智走強

ＡＢＦ載板在伺服器、基地台、網通設備、交換器等產品帶動下，且因市場產能供給有限，且全球載板廠擴產動作不大，促使國內載板廠欣興、南電與景碩等營運看俏。關於ＡＢＦ產業與廠商營運狀況，將於後面篇幅有詳細報導。相較於５Ｇ相關與伺服器相關ＰＣＢ股，若以汽車板營收比重較高之業者，如敬鵬、競國恐怕今年營運較為辛苦。由於疫情影響，導致全球汽車廠停工與新車銷售衰退，進而衝擊汽車板需求。敬鵬有八成營收來自汽車，車市低迷對於營收、獲利都有絕對關係，除了盡可能把產能賣掉外，未來也勢必得找其他出口。目前敬鵬在工業電子上有一些斬獲，但量要擴展需要時間，期望藉由分散產品策略，帶動營運逐漸回溫。

全文及圖表請見《先探投資週刊2089期》

《先探投資週刊2089期》

(中時電子報)