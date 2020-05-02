高端疫苗總經理陳燦堅，可能是這些日子以來，台灣最忙碌的人之一！

白天，他得花大量時間處理實驗室裡做COVID-19（武漢肺炎）疫苗動物實驗的種種問題。下班後，他還得跟美國國家衛生研究院（NIH）、美國食品藥物管理局（FDA）的專家們報告進度以及高端遭遇到的瓶頸。

高端與美國NIH的合作，是由美方提供研發候選疫苗與生物材料，高端負責動物與人體試驗與後續量產，至今已進行3個月。

台灣針對武漢肺炎的疫苗、藥物與篩選試劑的國家隊已經啟動，高端疫苗在這支國家隊中，是被寄予厚望能率先進球得分的明星球員角色。它研發中的疫苗已進入動物實驗，今年第3季有機會進入人體一期臨床試驗！

台灣缺少抗體

自製疫苗、藥物 刻不容緩

「全世界總共有89支武漢肺炎疫苗在研發當中，但只有7支進入人體一期臨床試驗，其中3支是中國疫苗。」「中國疫苗之所以進度能夠那麼快速，可能他們跳過動物實驗這步驟！」行政院「COVID-19科技防疫推動會議」疫苗組召集人蘇益仁指出。

「即使中國疫苗在今年底或明年初成功問世量產，大家也不太敢用，更何況還有兩岸複雜的政治糾結因素。」「退一步來說，就算美國或其他國家的武漢肺炎疫苗先出來，他們的疫情比台灣嚴峻很多，自己用都不夠，也不太可能有多餘的賣給台灣。所以，我們還是自己做疫苗比較實際。」蘇益仁分析道。

公衛領域權威、陽明大學校長郭旭崧說：「台灣確診病患少，同時也意味著國人對新冠肺炎病毒缺少抗體。」「但學術界普遍認為，這隻病毒對環境的適應力超出我們想像。我很擔心，今年冬天如果新冠肺炎再度流行，缺少抗體的台灣，恐怕反而會變成重災區！」

防疫國家隊說來響亮

參與廠商要扛巨大風險

在各界公衛專家示警下，政府有感於武漢肺炎疫苗、藥物乃至試劑自給自足的重要性。4月中旬，在行政院副院長陳其邁統籌下開始推動「科技防疫公共民間參與平台」，並動員政務委員吳政忠及唐鳳擔任副召集人。

此平台下設立3個小組，分別是疫苗組（疾管局前局長蘇益仁擔任召集人）、藥物組（台大副校長張上淳擔任召集人）、以及檢測組（前衛福部部長林奏延擔任召集人）。媒體私下稱這個科技防疫平台為「武漢肺炎防疫國家隊」。

「如果按照美國『緊急使用授權』（EUA）這套程序，動物臨床與人體臨床一期不僅同時啟動，人體二、三期也一起做。而且，邊做人體臨床，也同時在生產了，疫苗在1年半或2年就可做出來。」蘇益仁解釋說。

美國武漢肺炎疫苗進度最快的當屬Moderna公司，透過EUA程序目前已走到人體臨床一期，預估最快今年底，晚則明年初疫苗可問世。美國NIH不僅提供Moderna武漢病毒抗原技術，還提供4.7億美元經費。

蘇益仁質疑，台灣生技製藥業者不論規模或財務都較國際大廠小很多，「能夠承受得起走EUA程序所帶來的巨大經營風險嗎？」

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(中時電子報)