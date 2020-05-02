高通日前發佈了2020財年第二財季財報，他們表示，因新冠疫情緣故，智慧手機行業第三季度手機出貨量將減少30%，但在2020年，市場仍會對5G智慧手機保持強勁需求。

高通是全球最大的智慧手機晶片供應商，作為蘋果和三星等科技巨頭，以及大多數手機廠商的重要供應鏈合作夥伴，他們對智慧手機市場的預期比較重要。

該公週三公佈了其對第二季度出貨量預期的下調，此前，也是因為冠狀病毒緣故，今年前三個月，智慧手機需求下降了21%。高通公司在2020年第二季度售出了1.29億顆基頻晶片，預計第三季度將售出1.25到1.45億之間。

此前人們普遍預期，由於5G時代的到來（如蘋果傳聞的iPhone 12系列）的推出，2020年對於智慧手機行業將是需求強勁的一年。但是，突發而來的新冠疫情讓這些計劃陷入困境，並可能使未來的需求疲軟。高通公司最初預計到2020年將出貨約1750億至1850億顆基頻晶片（總量），但不再提供總的市場預測。

儘管如此，這家晶片製造商仍表示，預計廠商們今年將出貨1.75億至2.25億部5G智慧手機。這與新冠疫情之前做出的估計是一致的，但是像Strategy Analytics這樣的分析機構仍預計2020年5G出貨量將低於最初的預期。

目前，所謂的「iPhone 12」似乎有望在秋季發佈。不過有分析認為新冠疫情之後經濟復甦狀態可能會導致需求低於預期。

(中時電子報)