這一季夏的衣裳由紅轉白，流蘇、油桐花首先登場，再交棒給陸續綻放的百合、野薑花，全台四處可見白色花海，跟著《alive》的腳步，探訪秘境，遠離人潮，感受季節之美。

龜尾湖畔，嶄新花影現蹤

登上龜山島 一睹百合天堂

談到台灣原生種的白色花朵，就不能不提百合，在全台各地，從海平面至海拔3千公尺高山都能發現其芳蹤，低海拔的花期約為3到5月，而中、高海拔則能延續至6到7月。為了維持社交距離，我們來到宜蘭頭城烏石港，登上遊艇，站在第一排感受乘風破浪的快感，耳邊是海風呼嘯的聲音，一路往龜山島前進，在龜尾南岸碼頭登島，只為了這一季百合之美。

龜山島上的百合都是台灣原生種，主要是鐵炮百合與台灣百合兩種。目前所知的原生百合共有4種，除了這兩種外，還有豔紅鹿子百合與細葉卷丹百合。因為氣候變遷、地球暖化與人為破壞自然棲地，從原本隨處可見，30多年前漸漸減少，政府與農改所從20年前陸續展開復育計畫，其中後兩種主要在新北市，而前兩種則是全台各地都有復育計畫，龜山島也是重點復育地點之一。

中興大學森林學系畢業的立法委員陳歐珀認為，透過這樣的復育計畫，能讓龜山島除了戰地風情外，增添浪漫的純潔氛圍，成了春末夏初登島的另一種樂趣。

稀有綠鳩、夜鷺，漫步湖邊

坐落在宜蘭外海，太平洋上的龜山島，其實是座火山島，島上岩石和附近的基隆山、大屯的火山相同，都是安山岩，也因為火山活動的關係，這裡有少見的海底溫泉。根據歷史記載，清光緒年間就已經有人在此定居，直到民國66年改為駐軍營區，居民遷村，因此封島，自此有了神秘的色彩，直到民國89年，才重新開放觀光。

因為地理位置的關係，島上植物種類繁多，據說還有棵超大的毛柿，可惜受限於船班時間，我們沒有足夠時間入林尋找。除了海邊常見的林投樹、小毛蕨、過江藤等植物外，還有相思樹、筆筒樹、山黃麻等闊葉樹，因此也吸引不少鳥類前來，這天我就親眼目睹瀕臨絕種的綠鳩與湖邊漫步的夜鷺。

每年4月初至5月中旬，是龜山島百合盛開的季節，島上百合花期約還有3週。從龜尾碼頭登島後，沿著龜尾湖的環湖步道，一路往前進，途經龜山國民小學舊址、舊聚落遺跡、軍事設施遺址、龜山警察官吏派出所遺址，到普陀巖寺廟，沿途都能見到百合花。或是跟著解說員登島，在島上爬上爬下走一圈，不包含登上四○一高地，全程約90分鐘，也能四處見到在懸崖邊一株株站得挺拔的百合。

龜山島上的百合，最初是野生的，但是數量逐年遞減，於是開始進行復育計畫，由東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處主導，自民國105年開始，運用每年底封島前夕，進行覓地撒種、或是種下球莖，並施以有機肥，除了配合開花期與生長期外，也能在百合花抽莖期間避免人為割草傷害到百合植株，經年累月的復育才能讓遊客每年如期登島賞花。

花香、海洋氣息，沁人肺腑

不過，今年受到蟲害與鳥害的影響，沒見到記憶中多年前整片白色花海的盛況，反而見到許多還來不及盛開就已凋謝的花苞，實屬可惜。所幸，我仍看見湖畔一抹抹潔白，也聞到百合特有的清香，更呼吸到城市裡沒有的新鮮滿點、帶著海洋鹹鮮的空氣。

除了百合花外，在環湖步道還可見到同屬白色花朵的大花咸豐草，及不少黃色小花，詢問之後才發現是鼠麴草、水丁香、濱豇豆等，花朵都不大，但是襯在綠色葉片旁，更顯嬌嫩可愛。而龜山島是日治時期的毒蛇研究基地，所以島上毒蛇數量不少，而且種類繁多，這天我才走在環湖步道短短一個多小時，就見到好幾次蛇悠游在龜尾湖的情景，建議登島的旅人，千萬不要為了拍美照，就輕易踏入草叢之中，否則遭到蛇吻可就得不償失了。

商業周刊第1694期

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(中時電子報)