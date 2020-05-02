即使陸官方一再強調早已第一時間通報世界衛生組織疫情訊息，但至今仍遭多個國家懷疑隱瞞資訊，美方更揚言要對可能是病毒起源的武漢病毒研究所展開實地調查。至於WHO是否會對該研究所調查， WHO駐陸代表高立（Gauden Galea）表示，「至今我們仍未收到邀請」。

據英媒《每日快報》報導，高立（Gauden Galea）在接受《天空電視》專訪時表示，「我們大陸正在進行全國性調查，但現階段WHO仍未接收到相關邀請參與，我們期待在近期能受邀進行相關合作」。被問到是否受邀赴陸調查，高立也表示，目前為止沒有，WHO正在向大陸國家衛生健康委員會及相關當局提出參與要求。

高立說，WHO無法從「武漢病毒研究所」和「武漢市衛生健康委員會」兩個實驗室取得研究日誌進行調查，而這些實驗室的日誌應成為任何全面觀察病源的完整報告一部分。他也強調，沒有理由將WHO排除在調查之外，「從我們的角度來看，沒有理由這樣做」。

對於1月疫情爆發之初武漢通報有41起病例，高力也懷疑，「如此規模的疫情，病例數不太可能停留在41例。不過，還有更多病例嗎？這是中國必須回答的問題。」

高立表示，病毒的起源非常重要，特別是動物與人類之間的交互作用，更需要多加研究。現階段優先的是，我必須盡可能了解病毒，以防止疫情再次爆發。

(中時電子報)