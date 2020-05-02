新冠肺炎疫情爆發以來，從東亞傳至歐美，美國總統川普上任以來的美股漲勢一度全數吐回，甚至讓美股10年牛市告終，至今全球確診病例超過324萬人、死亡人數達到22.9萬人，美國疫情更是慘重，成為全球震央區。這也讓川普大發雷霆，揚言對陸發動新一輪關稅制裁，導致全球金融市場又見波動。

原本今年1月16日，陸美雙方簽署第一階段經貿協議，陸方承諾將大量購買美國商品，包括飛機、能源商品等，尤其是2年內採購400到500億美元美國農產品。然而，當時就有專家提出警告，川普政府與北京當局簽署的協議內容，並未針對不公平貿易問題提出解決方案，而這正是川普政府之所以發動陸美貿易戰的最大訴求。

在疫情於歐美擴散後，美股在今年2月19日創下歷史高點後一路崩跌，甚至將川普上任以來的所有漲勢全數吐回，由於股市表現是川普最自豪政績，但美股Q1暴跌超過33%，讓川普顏面掃地，今年11月的美國總統大選，情勢可說是岌岌可危。

據路透報導，2名不具名的美國官員指出，白宮目前正在討論一系列報復北京當局的行動，這些提案也還在討論當中，目前尚未交付給川普或是白宮國安團隊。但川普在近日表示，已經掌握武漢實驗室的相關報告，現在有很多論點，美方將找到源頭，看新冠病毒是從哪來，這件事情的重要程度更甚於陸美第一階段貿易協議。

媒體也訪問川普，是否以停止支付美國公債，藉此制裁北京當局，川普則是表示，手段有很多種，但他會選擇讓美國有機會獲得大筆進帳機會的那一種方法，也就是加徵關稅，不會有其他動作。

(中時電子報)