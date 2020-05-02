去年11~12月，大盤上攻12000點前夕，成交量約1000億出頭，今年從1/30到目前為止，沒有一天成交量低於1100億，3/13甚至出現3036億的大量，成交量始終維持很高的水準。4/30上市櫃合計成交2812億，顯然之前觀望、空手的人積極進場，趕緊跳上危機入市的列車。

大盤指數跌破30週移動平均線，已步入空頭市場，眼前的漲勢再強，也是空頭市場的中級反彈，特色是又急又快，類股輪動迅速不分族群個個漲勢凌厲簡直讓人以為多頭來了。經歷之前的融資斷頭，大盤融資餘額從900億一路增加到1044億，融資戶恢復活力表示多數人對行情漸漸失去戒心。

做多的理由有一大串，例如國安基金進場、融資斷頭、大跌3000點、5G需求強勁、瑞德西韋有效，最重要是，美國除了降息還實施無限量化寬鬆，經歷前波大跌後全世界資金再度大量湧入股票市場，這是一場資金的盛宴，股市一片大好。

2007年美國實施QE，龐大的資金流進大企業，卻沒有嘉惠小老百姓，企業展開史上最大規模股票回購，成為股價與股市上漲最大動力。真正需要幫助的不是股東，是基層員工，上市公司多數執行長薪資、獎勵與公司股價掛勾，甚至甘願減少薪資以換取大量股票選擇權，無限QE企業若不是用在提高員工薪資或擴大投資增加就業，用在股票回購，對整個社會與經濟是一點幫助也沒有，企業執行長與大股東才是唯一受益的一群，難怪執行長熱衷回購與裁員，一方面刺激股價、另一方面降低支出，讓EPS更漂亮。

美國政府有本事送鈔票給企業，卻無能力辦健保。企業回購股票，是更多金融活動而非經濟活動，十年來股價漫無止境的大漲還不夠，還要繼續QE、繼續漲。

大盤在4/21、4/22稍做拉回後立刻向上噴出，這是反彈的末升段中的末升段，看起來最好賺，其實也最危險。

政府干預市場扭曲多空機制沒什麼大不了，可怕的是泡沫膨脹。現在台灣買股已成為全民運動，證券劃撥戶餘額大增，很多人真的相信，股票市場還會大漲。只要股市繼續上漲，不必在乎經濟衰退，也不須理會失業率更不要關心貧富差距擴大的事實，大家目的只有一個，趕快利用機會進股市賺錢。買股票只是金融活動。

究竟等待我們的是一個什麼樣的未來，5G開台飆速上網、電動自駕車滿街跑、經濟一片欣欣向榮？還是投資過剩、供過於求、景氣蕭條？缺乏獲利甚至虧損的公司越漲越高就是股市泡沫化的徵兆。

股市的泡沫，總在市場狂歡之後。這次新冠肺炎，這麼多人染疫、失去性命，卻被當作是千載難逢的賺錢機會，經歷這波大漲，經濟真的變好？如果沒有，市場就符合泡沫的定義，價格與現實脫節。在泡沫撐破之前，走為上策。

(本文作者為中華財經台分析師王文良)

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(中時電子報)