高雄市長韓國瑜罷免案將在6月6日投票，罷韓團體「Wecare高雄」指控，市長夫人李佳芬暗中指示民政局長曹桓榮、教育局長吳榕峯啟動救韓計畫。名嘴陳揮文霸氣喊，「博大一點」！Wecare高雄發起人尹立若能拿出證據，我們就一起叫韓國瑜下台。不過，若沒證據，就不要再搞罷免了。

陳揮文在《飛碟晚餐 陳揮文時間》廣播節目中表示，罷韓團體一而再、再而三針對廣告看板被拆，還有李佳芬下令高雄市政府要反制，後宮干政。他認為，「Wecare高雄」沒提任何證據，Wecare在臉書貼了一個公文，這公文是李佳芬寫的嗎？你的證據是什麼？尹立若能拿出李佳芬在後面干政的證據來，不用罷免投票，我們一起叫韓國瑜下台，這樣可以省2億元，不過，若沒證據，就不要再搞罷免了。

陳揮文還表示，高雄市新聞局長鄭照新說如果有證據，就辭新聞局長。鄭照新跟尹立對賭層級是對的，但是新聞局長其實沒那麼重要。鄭照新的新聞局長表現是肯定的，跟王淺秋「有拚」，青出於藍。

(中時電子報)