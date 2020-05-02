新冠肺炎全球大流行，陸美針對疫情相互指責，雙方關係緊張，加上部分美國企業企業財報數字不佳，1日華爾街股市大跌，道瓊重挫622點。

道瓊工業指數終場下跌622.03點，或2.56%，收在23723.69點；標準普爾500指數下跌81.72點，或2.81%，收在2830.71點。

英國股市1日下跌；德國、法國等多國股市則因假期休市。倫敦FTSE 100指數下跌138.15點或2.34%，收在5763.06點。

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(中時電子報)

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