新冠肺炎全球大流行，陸美針對疫情相互指責，雙方關係緊張，加上部分美國企業企業財報數字不佳，1日華爾街股市大跌，道瓊重挫622點。
道瓊工業指數終場下跌622.03點，或2.56%，收在23723.69點；標準普爾500指數下跌81.72點，或2.81%，收在2830.71點。
英國股市1日下跌；德國、法國等多國股市則因假期休市。倫敦FTSE 100指數下跌138.15點或2.34%，收在5763.06點。
(中時電子報)
新冠肺炎全球大流行，陸美針對疫情相互指責，雙方關係緊張，加上部分美國企業企業財報數字不佳，1日華爾街股市大跌，道瓊重挫622點。
道瓊工業指數終場下跌622.03點，或2.56%，收在23723.69點；標準普爾500指數下跌81.72點，或2.81%，收在2830.71點。
英國股市1日下跌；德國、法國等多國股市則因假期休市。倫敦FTSE 100指數下跌138.15點或2.34%，收在5763.06點。
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