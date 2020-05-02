北韓領導人金正恩神隱逾2周，其生死引發全球注目！據北韓官媒朝中社2日報導，順天磷肥廠開工儀式於5月1日勞動節隆重舉行，金正恩當天有出席開工儀式，顯示金正恩仍健在。

我國國安局長邱國正日前接受質詢時透露，北韓領導人金正恩確實生病了！ 國安高層也私下透露掌握到金正恩行動不便、大陸方面也有相闗「不尋常」動作的跡象。而國際上針對金正恩的生死之謎眾說紛紜，有傳說他動心血管手術、已腦死，也有傳聞他因飛彈發射意外受重傷，或是人仍好好的只是在躲新冠疫情。

金正恩自4月11日出席並主持勞動黨中央政治局會議後，再沒公開露面。由於金正恩也缺席4月15日北韓「太陽節」活動，外界對其健康狀況多有疑慮。韓聯社（南韓聯合通訊社）亦引述朝中社報導指，5月1日金正恩出席順天磷肥廠開工儀式時，金正恩的胞妹、勞動黨第一副部長金與正，勞動黨副委員長樸奉珠、金德訓、樸泰成，黨第一副部長趙勇元等陪同出席。但報導所附照片，是今年1月金正恩赴該肥料廠的資料照片。

(中時電子報)