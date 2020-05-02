金正恩打敗死亡謠言 公開出席活動 06:282020/05/02 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北韓最高領導人金正恩的資料照。（朝中社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在甚囂塵上的死亡與腦死謠言中，北韓最高領導人金正恩消失20多天後，1日終於現身，出席順天磷肥廠的竣工儀式。 據韓聯社引述朝中社報導，這是金正恩自上月11日在平壤勞動黨中央委員會總部大樓主持召開政治局會議以來首次出席公開活動。金正恩的胞妹、勞動黨第一副部長金與正，勞動黨副委員長樸奉珠、金德訓、樸泰成，黨第一副部長趙勇元等陪同出席。 (中時電子報) #金正恩 #儀式 #勞動黨 #副部長 #出席 也許您會感興趣 推薦閱讀 金正恩真有事！川普開腔透內情 07:492020/04/28 國際 金正恩本尊發聲 回應川普推文支持其競選連任 18:302020/04/28 兩岸 金正恩傳病危 三高飲食哪出問題？ 20:272020/04/28 生活 金正恩推特熱議死訊 網友與金氏兄妹互動百無禁忌 21:562020/04/28 兩岸 川普賣關子 知道金正恩近況 04:102020/04/29 兩岸要聞 金正恩轉發川普推特 假的！金與正推特也假帳號 12:212020/04/29 政治 99％確定！脫北南韓議員爆 金正恩上周已腦死 14:092020/05/01 國際 金正恩勞動節又缺席 健康狀況再引猜測 15:552020/05/01 政治 金正恩5月1號還是沒現身 沈嶸又說話了 18:302020/05/01 娛樂 神隱逾2周 韓聯社：金正恩5月1日出席勞動節活動 05:522020/05/02 政治 國際熱門新聞 金正恩勞動節未現身 北韓官媒說話了 - 國際 金正恩打敗死亡謠言 公開出席活動 - 時事 新冠肺炎 世衛宣布維持國際公衛緊急事件 - 國際 - 中央社 驚！都怪新冠 他們平均少活13年 - 國際 川普看過武漢洩毒證據 情報界秒打臉 - 國際大事 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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