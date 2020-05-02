在甚囂塵上的死亡與腦死謠言中，北韓最高領導人金正恩消失20多天後，1日終於現身，出席順天磷肥廠的竣工儀式。

據韓聯社引述朝中社報導，這是金正恩自上月11日在平壤勞動黨中央委員會總部大樓主持召開政治局會議以來首次出席公開活動。金正恩的胞妹、勞動黨第一副部長金與正，勞動黨副委員長樸奉珠、金德訓、樸泰成，黨第一副部長趙勇元等陪同出席。

(中時電子報)