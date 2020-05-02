位於新北市石門區的「老梅綠石槽」，曾被CNN票選為台灣八大私密景點之一，春季限定的特殊景觀，吸引攝影好手前來取景，旅人也能在藍天白雲的映襯下，與海岸「綠地毯」留下奇幻的合影。

說到老梅綠石槽的成因，不禁讓人讚嘆造物者的鬼斧神工。

原是大屯火山爆發後，遺留在海岸邊的火山礁岩，經過長時間的波浪侵蝕，形成一道道總長近2公里、平均深度約50公分的潮溝與海蝕溝，也就是「石槽」。每年春天，藻類便開始在岩石表面生長，將石槽渲染成鮮綠一片，宛如童話中的祕境，直到夏天受陽光的曝曬而消失。當地還得天獨厚地同時擁有細緻沙灘，遊人可以一邊輕鬆漫步，一邊欣賞宛如舖了抹茶色地毯的海岸，感受海風吹拂、聆聽拍岸的濤聲。

迷宮遊樂美照吸睛

在石槽海灘後方，有一處沒有路標、得循「公廁」標誌前進才能抵達的神祕景點──「老梅迷宮」。

用紅磚砌成、坐落在草皮上的老梅迷宮，牆面並不高，成人置身其中都還能看到外頭，同時考量到孩童的需求，在牆面一半處設計了鏤空的窗花，再加上許多缺口，不必擔心會困在裡頭，因此很受孩子們喜愛，幾乎一進迷宮就玩瘋了！此外，迷宮裡設計了兩處階梯，很適合站在上面，讓迷宮外的親友幫忙拍攝美照。

「老梅迷宮」繁複交錯的線條，就像一座充滿神祕感的外星人遺跡。

設有景觀平台的步道，提供旅人眺望「神祕湖」的最佳視角。

沿著海岸線蜿蜒起伏、景致壯觀的黑色岩塊，就是著名的「風稜石區」。

老梅綠石槽

地址：新北市石門區老梅里（台2線26.3公里沿海一帶）

老梅迷宮

地址：新北市石門區楓林路27號（「富貴角燈塔公園」內）

親近湖泊擁抱自然

看完石槽，不妨驅車到附近的「北海岸及觀音山國家風景區」管理處，這裡有頗受歡迎的「白沙灣神祕湖步道」與「麟山鼻遊憩區」。

長約1000多公尺的白沙灣神祕湖步道，沿途綠樹蓊鬱，蝴蝶、蜻蜓飛舞其間，蟲鳴、鳥叫互相唱和。第一主角「神祕湖」是位於山丘低凹處的小湖泊，因周遭被樹林圍繞，位置隱密，加上湖面水位高低變化極大，故而得名，若從湖畔涼亭旁的小徑直走，便可抵達湖邊。

走回原步道後，往「台灣最北端的美麗鼻尖」──麟山鼻遊憩區前進，一路欣賞海濱風光、觀察淺灘生態、遠眺岬角地形與風稜石，全程不到1小時就能走完，很適合全家出遊、親近大自然。

終點旁即是串連新北市三芝區到石門區的「風芝門自行車道」，這裡也是電影《不能說的祕密》中，演員周杰倫載桂綸鎂回家的拍攝場景，吸引不少粉絲來此感受浪漫氛圍。

步道兩旁的樹木相互交疊纏繞，形成天然的綠色隧道。

「風芝門自行車道」中，有一段臨海搭建的木棧道，平坦好走，適合親子同遊。

左擁麟山鼻、右抱富貴角的「米詩堤極北藍點」，純白建築洋溢著濃濃的異國風情。

白沙灣神祕湖步道

地址：新北市石門區下員坑33-6號（「白沙灣遊客中心」第一停車場和第二停車場之間）

麟山鼻遊憩區

地址：新北市石門區下員坑15號（台2線23公里處）

風芝門自行車道

地址：新北市三芝區淺水灣（從三芝「大田寮」到石門「白沙灣」，全程約4.5公里）

肉粽泡芙 在地好味

來到石門，自然不能錯過最具代表性的美食—－肉粽。「劉家肉粽」品項十分豐富，除了基本款與粿粽、豆沙粽等傳統風味，也有食材升級的豪華款。40多年來，老闆秉持「讓客人吃到媽媽味」的信念，始終堅持從選料、炒料、填料到炊蒸，都由自家親製，為的就是維持一致的香氣與口感。

想滿足甜點胃，可以試試看「米詩堤極北藍點」。這裡原是海巡署的廢棄軍營，重新整治後，命名為「極北藍點」，並由新北市瑞芳區起家的「米詩堤甜點王國」進駐；店內人氣甜點「黃金泡芙」每天下午1點半限量開賣，不到傍晚就賣光了，若是專程想來品嘗這款比一般泡芙大2到3倍的人氣泡芙，務必要掌握好行程喔！

「黃金泡芙」多層次的酥皮，搭配以台農66號紅心番薯製作的綿密內餡，極富飽足感。（60元／個）

包裹著五花肉、蛋黃、櫻花蝦與栗子等食材的「招牌粽」，料好實在。（60元／個）

「冰糖純石花飲」特選東北角的「鳳尾石花菜」，搭配冰糖與冬瓜蜜，膠質豐富，風味天然。（75元／瓶）

劉家肉粽石門店

地址：新北市石門區中央路30號

電話：（02）2638-1088

米詩堤極北藍點

地址：新北市石門區頭圍段八甲小段1-101號

電話：（02）2456-0885

備註：每人最低消費90元，例假日用餐限時100分鐘。

老梅綠石槽這樣去

交通方式：

開車：走國道3號至基隆，接台2線往北，至26.3公里處即抵達。

搭車：在台北捷運淡水站搭乘淡水客運或基隆客運，於「老梅站」下車，走過「老梅社區」即抵達。

（繪圖／陳家榆）

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(中時電子報)