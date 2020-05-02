自從政府徵收全台口罩工廠組成「口罩國家隊」以來，各廠所有生產的口罩，一律皆需經政府統一調配。不過，台南卻有一間黑心廠商，頂著國家隊之名，暗地裡卻大量生產未符合標準的「醫用活性碳口罩」，並將原本的一盒50片350元狂漲到650元，以幾乎翻倍的價格公開販售，不法所得推估逾千萬元。

調查局指出，這間公司位於台南市永康區，除了按時交付政府徵調的口罩數量之外，竟私下大量生產無醫療器材許可證的「醫用活性碳口罩」，外盒還虛偽標示其他款的許可證字號，並在官方網站公開販賣。

這間台南的黑心公司，為了躲避司法機關查緝，每次上架時間僅約3小時，「限時限量」吸引民眾瘋搶；2月到現在，已將原本350元的售價提高為650一盒，每片售價高達13元，遠超過政府訂定之統一價5元。調查局指出，該公司已生產約110萬片黑心口罩，不法所得估計逾千萬元。

調查局4月24日搜索該公司及負責人住所等3處所，當場查獲1萬6550片標示不實的黑心口罩，檢查官認為公司負責人劉男涉嫌違反《藥事法》、《刑法》，當庭諭知以30萬元交保，全案仍持續擴大清查中。

調查局呼籲民眾遇有哄抬、囤積防疫口罩、販售黑心醫用口罩或接獲疫情假訊息，請即時就近通報調查局各外勤處站、或撥打0800-007-007專線，均有專責調查官協助應處。

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(中時電子報)