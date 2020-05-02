小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（2日）新聞重點。

【1】鐵警父嘆判決 讓兒子比什麼都不如

持刀刺死鐵路警察局高雄分局警員李承翰的鄭姓凶手一審獲判無罪，引發各界譁然，警政署長陳家欽1日特別南下慰問殉職員警李承翰家屬，並表示會和檢方研究上訴。李母說，得知判決後整晚沒睡，李父悲痛表示，兒子被殺死，犯人竟然無罪「兒子比什麼都不如」。新北市長侯友宜針對判決強調，審判結果與大家的社會感情相差太遠，希望可藉此審判省思，法制上是否可更完備，更符合社會期待。

【2】1.88萬人減班休息 創新高

新冠疫情影響下，勞動部在昨天五一勞動節發布減班休息的事業單位，共有922家、1萬8840人受影響，相較2008年金融海嘯減班休息903家，已創下金融海嘯以來最高紀錄；不過民眾黨立院黨團直指光是4月就有近1萬5000人被資遣，恐還有黑數，呼籲政府紓困貸款認定要從寬、從速，把資源救急救窮。此外，勞工10萬元紓困貸款前天起開辦，首日超過5萬件申請，行政院政務委員龔明鑫昨表示，若勞工有需求會加碼辦理。

【3】勞團提4訴求 批紓困漏洞百出

受新冠肺炎疫情影響，今年五一勞動聯盟取消歷年的萬人遊行，改以記者會形式表達勞權訴求，勞團昨天聚集凱道高喊「勞權不能少，我要工會罩」，並提出收入保護、職場保護、就業保護、工會保護等4大訴求，呼籲政府重視。

【4】金山商圈唱空城 業者自放無薪假

五一連假首日，各地景點慘澹，南下恆春半島不見大量車潮，業者感嘆快要喝西北風，花蓮市區遊客也是稀稀落落，只有太魯閣等戶外景點人潮比平時略增2、3成，新北市金山商圈唱空城，業者不到傍晚5點就打烊，「自己放無薪假！」

【5】陸防疫現分水嶺 轉向拚經濟

防疫與拚經濟，一直是此次疫情中的兩難。從1月底至今，大陸對兩者的比重分配也不斷做出調整，中共總書記習近平的幾次外地視察可視為重要節點；這3個多月來，中共中央政治局常委會的主題也傳遞了清晰訊號。昨邁入了五月天，也象徵著大陸政府的首要工作正式從防疫轉向拚經濟。

(中時電子報)