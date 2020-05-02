在甚囂塵上的死亡與腦死謠言中，北韓最高領導人金正恩消失20多天後，1日終於現身，出席了順天磷肥廠的竣工儀式。但是，批踢踢網友卻發現沒有照片啊！如果真的出席了，怎麼連一張照片都沒有？

據韓聯社引述朝中社報導，這是金正恩自4月11日在平壤勞動黨中央委員會主持政治局會議以來，首次出席公開活動。而金正恩的胞妹、勞動黨第一副部長金與正，勞動黨副委員長樸奉珠、金德訓、樸泰成，黨第一副部長趙勇元等陪同出席。報導還說，參加活動的人在現場高呼萬歲，而金正恩則向群眾揮手致意。

然而，英國媒體《BBC》卻點出這篇報導令人不解地方，北韓官方報導金正恩出席該活動，受到熱烈歡迎，但是該篇報導「沒有加帶照片或視頻」，該報導還無法被國際媒體所證實。

批踢踢網友看到這報導，直接敲碗「照片在哪裡」、「朝中社都已經報導金正恩出席了，怎麼不讓大家看到照片」、「大家只在意真的圖，其他免談」、「我死了我又復活了，打我啊！笨蛋」、「沒圖隨你怎麼講」！

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

不過，也許是北韓也知「沒圖沒真相」道理，朝中社今稍後即放上金正恩最新照片，再度引起熱議。

(中時電子報)