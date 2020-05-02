北韓最高領導人金正恩在神隱20多日後，終於出席公開活動，一掃全球在這段期間以來各種關於他已病危或成為植物人等各種謠言。從公開活動的照片可看出，金正恩笑容滿面，似乎有意向外界傳達他健康狀況良好。

北韓最高領導人金正恩在神隱20多日後，終於出席公開活動，一掃全球在這段期間以來各種關於他已病危或成為植物人等各種謠言。（朝中社/韓聯社）

據韓聯社引用北韓官媒朝中社報導，金正恩5月1日勞動節出席順天磷肥廠竣工儀式，並當場剪綵。報導指出，參加活動的人們在現場高呼萬歲，金正恩向群眾揮手致意。

報導指出，金正恩的胞妹、勞動黨第一副部長金與正，勞動黨副委員長朴奉珠、金德訓、朴泰成，黨第一副部長趙勇元等陪同出席，但被認為是權力「二把手」的國務委員會第一副委員長兼最高人民會議常任委員會委員長崔龍海不在隨行人員名單之列。

這是金正恩自上月11日召開政治局會議以來首次出席公開活動。據韓聯社報導，青瓦台方面也證實金正恩出席公開活動為真，證明南韓官方先前稱「金正恩健在」的說法屬實。

(中時電子報)