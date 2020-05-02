北韓領導人金正恩神隱逾2周，其生死引發全球注目！據北韓官媒朝中社2日報導，順天磷肥廠竣工儀式於5月1日勞動節隆重舉行，金正恩當天有出席竣工儀式，顯示金正恩仍健在。此報導原未附照片，不過就在剛剛，照片正式發布，網友驚呆，還認為國安局長邱國正被「打臉」！

朝中社5月2日報導表示，正恩1日出席順天磷肥廠竣工儀式。而金正恩的胞妹、勞動黨第一副部長金與正，勞動黨副委員長樸奉珠、金德訓、樸泰成，黨第一副部長趙勇元等陪同出席。報導還說，參加活動的人在現場高呼萬歲，而金正恩則向群眾揮手致意。

由於第一時間沒有金正恩照片現身照片曝光，讓人質疑新聞真實性。就在剛剛朝中社發布照片，只見金正恩滿面笑容出席勞動節活動剪綵，旁邊人民歡欣鼓舞歡迎金正恩的到來。

網友對此驚呆表示，照片出來了。更有網友表示，邱國正躺槍了！因為邱國正日前在立院答詢民進黨立委蔡適應質詢時指出金正恩生病了，但是現在金正恩健康的出現在大家面前，難怪網友表示，邱國正被狠狠打臉了！

(中時電子報)