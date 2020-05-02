吉林大學行政學院教授兼副院長于海洋2日在中共中央機關報《光明日報》以〈疫情中的守望相助無關地緣政治攻守〉為題撰文指出，度過新冠肺炎疫情高峰的大陸，逐漸釋放出巨大產能，對所有受影響國家提供積極援助，誘發美國一些政客一種令人心寒的說辭──「中國的所作所為是受地緣政治野心驅動的擴張行為」。這樣荒謬的論調批量生產、大肆傳播，不能不令人遺憾和憤慨。

文章指出，美國一些政客抹黑大陸有地緣政治野心的論調，主要集中在三方面：第一是聲稱疫情蔓延導致了美國暫時缺位元，製造了「大國真空」，大陸的抗疫援助是「精心策畫」的「不戰而屈人之兵」之道，目的在於填補這些真空。

第二是渲染大陸和俄羅斯、伊朗組成了某種地緣「軸心」，正在發動全球性輿論戰以敗壞美國形象，在全世界排擠美國，「試圖充當世界的白衣騎士」。

第三是惡意造假，編造「在廣州的非洲人被集體趕出家門、露宿街頭，但中國用援助脅迫非洲國家沉默」之類謊言，誣稱大陸利用援助脅迫開發中國家對大陸專案和投資放行，以此說明「中國的地緣擴張不會成功」。

文章稱，渲染大陸地緣政治野心的這些美國政客，對大陸的抹黑是禁不起推敲的。

首先，大陸援助的抗疫物資不是武器，抗疫物資流向的目的地也不是地緣政治獵物。迄今大陸已分4批組織實施了對89個國家和4個國際組織的抗疫援助，遍及亞歐非美和南太平洋，難道大陸對整個地球都懷有地緣政治野心？

其次，人道主義是世界共同尊崇的價值，實施人道主義援助不是哪一人一國的壟斷權力，大陸展開抗疫援助沒有「入場資格」限制，而這些美國政客卻總覺得大陸開展人道主義援助是美國的損失。

文章強調，這些美國政客搞錯了兩點：第一，勢力範圍這樣陳腐的地緣政治名詞早該被時代所拋棄。第二，某些國家因抗疫援助對大陸道謝，算不上美國損失，也不是大陸要獨占地緣空間的證據。最後，大陸希望援助能夠幫助各國迅速擺脫疫情，恢復正常的經濟社會生活，大陸期待的是整個世界重新開放。

文章表示，事實是，拯救生命是大陸積極對外援助抗疫物資的唯一原因。大陸人民經歷了疫情蔓延的痛苦。在困難的時候，大陸獲得了國際社會的積極援助。大陸人民感念於心，並在控制疫情後投桃報李，竭盡所能。大陸從未要求任何國家對大陸的援助給予任何地緣政治回報，這些美國政客也拿不出任何證據證明大陸提出過這樣的要求。

(中時 )