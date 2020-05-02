官方臉書證實。（圖／翻攝自臉書）

天王周杰倫（周董）早年將事業觸角伸到餐飲業，陸續開設「Mr.J義法廚房」、「Mr.J藤原豆腐店」，前者光復店2013年收攤，後者5年前關閉。昨(1日)臉書專頁「Mr.J義法廚房」的北醫店營運到5月底後收攤，讓粉絲十分驚訝。

「Mr.J義法廚房」粉絲專頁昨表示，二號店北醫店2007年起開設在校園內，13年來感謝顧客的愛護，因租約到期，決定在5月31日後停業，並表示校園因疫情控管出入人潮，請要前來的顧客先和保全通知要到「Mr.J義法廚房」餐廳用餐，餐廳工作人員會親自到大門口迎接。

據《ETtoday星光雲》報導，北醫店是電影《不能說的秘密》拍攝場景，過去周杰倫也曾在此舉行慶功宴，周杰倫雖未投資，但一直相當力挺朋友，而負責人也證實將暫時關店，之後找到合適地點可能會重啟營業，而周董在台灣有關的餐廳，包括「Mr.J義法廚房」、「麻吉咖啡」都已停業。

(中時電子報)