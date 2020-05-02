「冠狀病毒之父」、中研院院士賴明詔1日指出，最快要一年半以上才可能有疫苗，未來由於病毒基因不斷變化，新冠病毒（Covid-19）也可能流感化，甚至每年都要注射不同的疫苗；他認為，政府目前該選擇一個區域進行大量篩檢，來決定下一步的防疫步驟。

賴明詔昨日在台北經營管理研究院舉辦的講座上指出，有三種情形大家的生活可以恢復正常，一是當有疫苗可以讓全民施打；二為當大部份人曾被感染，具有免疫力（群體免疫）；最後是當病毒完全消失（如同SARS）。

不過，賴明詔指出，我們可能無法完全消除Covid-19，因為病毒或其變異種可能會逃避身體的免疫系統，躲在身體的某種細胞中，變成長期化的疾病；病毒也可能存在某些動物身上，每年冬天又回來，就像流行性感冒一樣；另外，蝙蝠身上還有許多種冠狀病毒，類似的病毒可能層出不窮。

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(中時電子報)