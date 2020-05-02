林育勝，36歲，未婚，私人公司小主管，畢業後原本有透過定期定額理財，後來遇到金融海嘯所有投資標的淨值大縮水，認賠撤出轉改定及買儲蓄險，目前我想再次投資共同基金，想請問理財專家，我該如何選定期定額標的？

我2007年開始工作，在好友的介紹下，約定一起定期定額買基金，第一年報酬率相當漂亮，投資報酬率超過21％，當年我們對於這報酬率都超滿意的。

然而世事難料，隔年卻遇到金融海嘯，那時每天只要打開電視、翻開報紙，全都是壞消息，我的基金淨值每天都在跌，讓我膽戰心驚，每天都睡不著覺，後來我怕我的錢都賠光，只好停扣基金並忍痛贖回所有基金，算一算虧損39％，讓我超心痛。有了那次經驗，我害怕再投資，有錢都放在銀行或買儲蓄險。

但我的同學因為在金融業工作，他就不像我那麼恐慌贖回出場並持續扣款，一共投資超過十年了，直到去年他因為要結婚想買房，才將共同其基金贖回基金，算算累計報酬近45％，於是他用那一筆錢當頭期款買了房，讓人稱羨。我心想，如果我當時能夠再忍一年，報酬率就能由負轉正了。

最近新冠肺炎，金融市場上沖下洗，尤其是油價崩跌，不少基金淨值都明顯下滑，讓我想到2008年時的情況，剛好我有一筆銀行定存單到期，想用這一筆閒置資金投資基金。然現在市場那麼多理財工具，基金標的又比2007年時多很多，讓我不知如何下手，想請教理財專家，現在是危機入市的好時機嗎？我是屬穩健投資人，又該如何選擇投資標的？

文：保德信投信

建議育勝一定要維持投資紀律，持續在市場中定期定額，不用掙扎、即能夠克服人性，自然就有望增長財富。贏家總是堅持到底的人，想贏戰市場，就不要輕易出場。

當然，我們都不是股神，無法預言何時是高點或低點，但最不合宜的做法就是跟著熱潮買，下跌時卻因恐慌認賠殺出。定期定額的奇妙之處就在於，能多次攤平投資成本，因此進場時間點根本不是問題。

根據歷史經驗證明，即便在金融海嘯前相對高點進場，運用定期定額投資台股，仍可創造豐碩的正報酬。

特別是最近新冠肺炎和原油崩跌，使得市場修正近歷史相對低點，全球政府積極救市，即便有波動也不至於趨勢往下，當然更是值得長期投資進場的好時機。

建議育勝可從自己熟悉的市場開始定期定額布局，特別是台股基金，儘管短期內疫情仍會影響台股震盪，但現在情況不至於出現像2008年金融海嘯時是金融體系的崩盤，流動性緊縮造成資金斷鏈，兩者情況大不相同。

而且，台灣疫情相對國際尚屬緩和，台廠仍持續穩定接單，因應疫情，網路購物、線上教學、甚或是線上教學衍生出的電腦設備需求等異軍突起，對於台股長線表現可審慎樂觀以待。

更重要的是，政府積極救市，自3月以來央行降息、國安基金啟動，穩定金融市場秩序。根據券商統計，保險業、銀行及證券自營商可投資台股空間超過新台幣8兆元，可望對台股帶來正面貢獻。

另外，若看好的市場就別輕易出場，特別是台股為淺碟型市場，微笑曲線循環快速，很容易看得到定期定額的成效。根據多年實證，若在面臨空頭市場時能堅持扣款，甚至可以適度提高扣款金額，待未來疫情穩定、景氣回溫時再停利出場，財富加乘效果往往最明顯，建議育勝別再錯過逢低布局甜蜜點。

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(中時電子報)