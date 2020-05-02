今（2日）各地為多雲天氣，午後北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨；不過白天溫度可達30度以上，南部近山區及河谷更有機會達到36度以上，提醒大家外出多補充水分及做好防曬工作。
氣象局表示，今日環境漸轉西南風水氣略增，午後北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨；白天氣溫暖和，西半部高溫達32度、33度左右，南部近山區溫度有機會來到36度以上。另外今日下午起台灣東南部海面平均風力將增強至6級，最大陣風8級，船隻請注意。
明、後天（3、4日）白天各地天氣穩定，大台北地區及中南部地區高溫可上看32、33度左右，午後宜花地區及中部以北山區有局部短暫雷陣雨。
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄撰文指出，下周二至五（5至8日）台灣持續在鋒前暖氣團之內，各地晴朗暖熱；下周二、三午後山區及東半部偶有局部少量降雨的機率；下周四、五大氣比較不穩定，午後局部陣雨或雷雨的機率提高，大多發生在山區、部分平地也會受到影響。
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(中時電子報)
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