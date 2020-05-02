目前效力大陸CBA北京首鋼的林書豪，最近接受尼克網路電視《MSG Network》訪問，再次回憶2012年林來瘋時期待在紐約的經歷，豪哥除了感謝紐約球迷熱情支持，更談到那段期間讓自己感到最遺憾的事情，就是沒辦法每一刻享受！

「首先我要說的是，當時我擁有球迷支持，自從我離開紐約之後，我經歷不少生涯高峰時刻，我很幸運贏下NBA總冠軍(上季效力暴龍)，也經歷冠軍遊行，那真的很不可思議，」林書豪說，「但是那段待在紐約時間發生的事無法再經歷。」

「那段待在紐約的林來瘋經歷，是很多NBA球員都沒法經歷的，那是獨一無二的，一切都建立在球迷的力量上，讓我處於不同水平，每當我回想起那段時光，我的臉上都會出現燦爛笑容，」林書豪說，「那是最特別，也最寶貴的時刻。」

「我的遺憾是沒辦法每一刻去享受，因為我當時太年輕了，也還不成熟，無法真正去學習如何將其當作理所當然，」林書豪說，「之後那個球季我很受挫，受傷和接下來事情讓我沒法待下去，我很感激紐約與紐約為我做的事，還有那些粉絲。」

(中時 )