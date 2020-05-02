麻衣發文。（圖／翻攝自happymaiworld推特）

日籍女星麻衣2014年閃嫁台塑創辦人長孫王泉仁，育有一子，前年卻傳出兩人感情轉淡，王泉仁過家門不入，讓麻衣過起「偽單親媽媽」的生活，麻衣為保護兒子，當時便將台塑30億金孫帶回日本生活。昨(1日)麻衣久違分享兒子正面照，透露兒子為了最愛的哆啦A夢學會烤餅乾，母子生活樸實溫馨。

麻衣5年前生下與王泉仁的兒子，3年後卻傳出婚變，期間還傳出王文洋出5億，有意讓金孫留在台灣，但被否認，去年傳出兩人已在海外離婚，為保護小孩將兒子改從母姓，王文洋則回應沒有聽聞，也認為沒這件事。

最近新冠肺炎疫情蔓延，3年沒在推特發文的麻衣久違發文，直說：「感謝台灣！！想念台灣！！一起加油！！」昨她再分享兒子近照，雖用表情貼紙遮住五官，但可見30億金孫肉萌的臉頰，留著小瓜呆瀏海，相當可愛，麻衣說：「兒子愛的哆啦A夢說話了，為了多（哆）啦A夢他烤了餅乾」，勉勵兒子和哆啦A夢一起樂觀對抗疫情，網友則說：「好想你啊～你久久才更新一次」，並加上哭哭符號，祝福麻衣和兒子幸福健康。

(中時電子報)