台中市一名年輕小說作家Evon，2017年找上「飛燕文創」出版社，希望為他出版他所寫的戀愛小說《沒有甜味的拿鐵》，原以為即將美夢成真，但沒想到卻有名A作家擅自向出版社取得Evon個資，然後將Evon公布在網路上，Evon認為，他是個極度注重隱私的人，在出版界都是以筆名示人，出版社這個作法對他毫不尊重，目前已經對出版社提出告訴。

Evon表示，最初想出書時，找上了「飛燕文創」出版社投稿，但沒想到卻是讓他吃足了苦頭，「這間出版社態度很差，裡面的人專業度不夠，整個出版社裡竟只有一個編輯，還是兼職的。」更令他氣憤的是，同間出版社的作家A從公司拿到Evon的個資後，刻意洩漏並杜撰故事。

Evon表示，他從不認識對方，但對方卻將他的個資暴露在網路，不堪其擾的Evon曾向出版社反應，但沒想到出版社的回覆更讓他傻眼。「出版社告訴我，沒有這件事，如果我不開心可以選擇不要出書。」

Evon與飛燕文創出了第一本書後便自行解約。（圖／翻攝畫面）

莫名其妙遭人公開個資的Evon向出版社反映卻反遭威脅，更讓他氣憤的是，A作家還拿著他的個資聯同其他作家「作怪」，例如將他的照片盜用再合成假圖、冒用身分匿名發文，Evon曾拿著證據報警，但礙於他們是「開假帳號」，造成追查困難，也讓警方拿他們沒辦法。出版社聯合作家霸凌新人，讓Evon下定決心提早解約離開是非之地，他痛批：「出版社把無聊當有趣，真的是胡搞瞎搞。」

目前Evon已向對方提告著作權法及誹謗罪，他萬萬沒想到只是投稿到出版社，卻掀起一連串事件，鬱鬱寡歡的Evon漸漸失去對人的信任，也坦言之後並不會再主動找出版社出版。

本刊致電「飛燕文創」出版社，出版社櫃檯人員表示，發言人不在位置上，直至截稿前仍未獲回應。

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(中時電子報)