小說作家Evon控訴出版社洩漏個資，還與旗下作家沆瀣一氣霸凌他，多次反映無用，出版社反而回嗆：「你可以選擇不要出書。」Evon雖提前解約，但卻又反遭同事A作家在網路上攻擊。除此之外，與A作家熟識的B作家也被爆抄襲Evon文章，目前Evon已提告《著作權法》、《誹謗》等，決定為自己討回公道。
Evon拿出B作家部落格的文章，明顯地指出該作家長期盜文，甚至該作家還告訴朋友「沒有人會發現」，本刊比對2人文章，發現共有5篇內容相似文章。
Evon曾在個人部落格上張貼出報案的三聯單，要B作家好自為之，但卻有人再次匿名發言表示：「出庭的路上你就會被發現死在垃圾堆中。」為自己的權利提出告訴，卻反遭恐嚇，讓Evon相當害怕。
Evon也多次向B作家所屬的出版社反應，但出版社並不採信Evon的說法，「這明顯就是在包庇他的行為。」本刊致電「飛燕文創」出版社，該出版社櫃檯人員表示，發言人不在位置上，直至截稿前仍未獲回應。
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(中時電子報)
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