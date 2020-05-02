小說作家Evon向本刊投訴，自己不但長期遭前所屬的「飛燕文創」出版社霸凌，還被同公司的A作家及不同公司的B作家洩漏個資、匿名攻擊，甚至還抄襲文章，讓Evon忍不可忍，決定提告。

然而，卻有人在網路論壇上散播消息，針對Evon提告一事進行評論，還表示「在出庭的路上，就會被發現死在垃圾堆裡。」律師王啟任表示，在網路上匿名恐嚇涉及人生安全，已明顯觸法。

律師王啟任指出，若對方刻意洩漏個資，足以讓其他人聯繫到本人就已嚴重違反《個資法》，至於網路上匿名留言恐嚇危害盜他人生命安全，則可依《刑法》305條《恐嚇危害安全罪》：「以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事，恐嚇他人致生危害於安全者，處兩年以下有期徒刑、拘役或三百元以下罰金。」

本刊致電「飛燕文創」出版社，該出版社櫃檯人員表示，發言人不在位置上，直至截稿前仍未獲回應。

律師王啟任表示網路上留言涉及人生安全，將觸犯恐嚇危安罪。（圖／翻攝畫面）

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(中時電子報)