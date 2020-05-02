國際頂尖醫學期刊《柳葉刀》總編理查．霍頓1日晚間在大陸中央電視台《新聞1＋1》節目接受主持人白岩松專訪，評價疫情防控屢屢出現的「病毒起源陰謀論」和「責任論」，認為對抗擊疫情是不利的，必須要了解病毒起源，並以科學的態度來研究它，不能讓這樣的陰謀論擾亂思考。

霍頓表示，大陸政府在面對緊急情況時決定封鎖武漢非常果斷，通過封鎖武漢，大陸能夠讓世界有時間來應對疫情，這不僅僅是正確的決定，同時也向其他國家展示了他們應該如何應對疫情的緊急威脅。

霍頓指出，2月20日《柳葉刀》就刊文反對病毒不是來自大自然的說法。正如世界衛生組織祕書長所說，最近幾個月在對抗兩種疫情，一種是由病毒所引起的，第二種是由虛假資訊引起的。「病毒陰謀論」對抗擊疫情是不利的，必須要了解病毒起源，並以科學的態度來研究它，不能讓這樣的陰謀論擾亂思考。

霍頓稱，指責大陸是傳播源頭的說法沒有用也不真實有些人指責大陸是疫情傳播的源頭，其實指責並沒有用也並不是真實的。真正需要做的是冷靜下來與大陸政府合作來了解疫情，竭盡所能確保疫情不會捲土重來。大陸自己不想看到疫情的暴發，也不應為此負責。但事情已經發生了，他所了解到的大陸醫生和科學家已經做出了最為傑出的貢獻，他們對政府提建議、治療病人，保護了大陸公民的生命。

霍頓認為，沒有從非典中吸取教訓是人類的悲劇。2002年到2003年暴發的非典疫情，實際上病毒已經傳播到一些西方國家，比如加拿大，病毒傳播到多倫多時，世界衛生組織當時也發出了預警。在過去的一代，我們已經了解病毒跨國傳播的風險，在17年前非典疫情結束後，當時世界各國承諾，將會改變應對未來疫情的方式，他們承諾會非常重視疫情的暴發，但實際上最近新冠疫情的暴發顯示出，並沒有從中得到教訓，沒有認識到病毒的危險性，這是悲劇，這是真正的人類大災難。

霍頓表示，分化各個國家和人民並不能有效應對疫情。他非常讚賞美國的科學和醫學發展水準。但讓他失望的是美國政客，比如他們鼓吹陰謀論，或者支持一些沒有明確證據的治療方案，還公開批評其他國家，比如美國批評大陸，或者是批評世界衛生組織。

霍頓強調，很遺憾關於這次疫情的討論，最後被解讀為國家地緣政治鬥爭的一部分，實際上並不應該是這樣，新冠肺炎是對全人類健康的威脅，需要通力合作共同應對這場威脅。不希望看到針對國家的指責，這對疾病防控毫無益處，更不可能促進和平與發展，指責也不可能讓疫情停止，相反地，需要坐下來共同合作，互相信任，這樣才能解決我們所共同面對的問題。

(中時 )