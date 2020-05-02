鐵路警察李承翰執勤時，被逃票的鄭姓嫌犯持刀刺死，一審獲判無罪引發眾怒，替殉職員警感到不值。對此，時代力量立委邱顯智也點出，基層員警裝備問題，保命用的防彈衣，大部分不合格，且警力不足和任務分配繁重，也是一大問題。

邱顯智在臉書談及殺警案，除了司法與醫療的手段問題，還有行政怠惰與說說操作。警政署長說，「殺警無罪，全體警察無法接受，上訴到底！」這句話聽起還很帥，但他是不用站在第一線執勤的超高階警官，基層裝備問題，包含防彈衣、警員人力不足和任務分配繁重的問題，署長根本難辭其咎，帥話也就變成幹話。

殺警案之所以發生，邱顯智認為，就是鐵路警察裝備不足和單人執勤，讓工作的風險大增。邱顯智曾多次質詢警政署，五萬件防彈衣未通過測試的問題，也再次提醒警政署，自從去年五萬多件防彈衣年限到後，廠商依約要分五批交付的防彈衣，已經四批不合格了。

警政署長陳家欽（左）到鐵路警察局嘉義分駐所慰問基層員警。民進黨立委邱顯智喊話，盼高層能正視基層員警裝備、人力不足等問題。（資料照／張亦惠攝）

邱顯智說，連員警生命所繫的防彈衣，都可以讓問題廠商一再得標，導致最後安全測試無法通過，實在令人憤怒！若五月的緊急採購還不能通過測試，「全國七萬員警恐將肉身執勤！」

邱顯智直言，如果官員出一張嘴罵罵司法，喊喊全體警察無法接受、上訴到底，然後法官依法審判後官員再出來謝謝指教，完全就是打假球式來轉移焦點。

「基層的防彈衣、執勤裝備買好了嗎？」如果在列車上穿著防彈衣、配槍有困難，那遇到困難時有考慮編預算買防砍衣、配備其他武器嗎？「有空官挺基層貓哭耗子，不如好好想一想，你手上握有的權力和資源，甚至對於輿論的影響力，到底是用在哪裡了。」

(中時電子報)