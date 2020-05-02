【1】 金正恩出席活動 笑容滿面

北韓最高領導人金正恩在神隱20多日後，終於出席公開活動，一掃全球在這段期間以來各種關於他已病危或成為植物人等各種謠言。從公開活動的照片可看出，金正恩笑容滿面，似乎有意向外界傳達他健康狀況良好。

【2】 川普看過武漢洩毒證據 情報界秒打臉

美國總統川普4月30日聲稱，自己看過新冠病毒是來自武漢實驗室的證據。然而，美國情報機構同一天卻唱反調，表明認同科學界的廣泛共識，新冠病毒「並非人造或基因改造而成」。

【3】 可赴陸調查武漢實驗室？WHO回覆超意外

即使陸官方一再強調早已第一時間通報世界衛生組織疫情訊息，但至今仍遭多個國家懷疑隱瞞資訊，美方更揚言要對可能是病毒起源的武漢病毒研究所展開實地調查。至於WHO是否會對該研究所調查， WHO駐陸代表高立表示，「至今我們仍未收到邀請」。

【4】 對陸報復 川普可能再加徵關稅

新冠肺炎疫情重創美國，令川普加緊將矛頭指向大陸，揚言發動報復，據傳選項包括不履行部分對陸債務，藉以抵銷疫情對美國經濟造成的損失。川普本人則稱，加徵關稅的手段更直接可行，但陸美好不容易才簽訂貿易協議，卻可能因此成為祭品。

【5】 美批准瑞德西韋緊急使用 治療冠狀病患

美國總統川普今天宣布，生物製藥商吉立亞醫藥公司的抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）已獲美國當局授權，緊急使用於治療2019冠狀病毒疾病的患者。

(中時電子報)