新冠肺炎影響需求，加上儲油空間疑慮，國際油價在4月經歷了一場噩夢，美國兩大石油公司公布最新財報，埃克森美孚(Exxon Mobil)營收561.6億美元，年減11.7%，虧損達6.1億美元，32年來首度出現虧損，至於雪佛龍(Chevron)第一季營收為315億美元、年減10.5%，展望後市，雪佛龍認為，如果目前市場狀況沒有改變，未來幾季業績將會相當低迷。

美國最大石油公司埃克森美孚於周五公布財報，第一季營收561.6 億美元，年減11.7%，淨虧損6.1美元，為32年來首度虧損，主要受到29億美元資產減記拖累。執行長Darren Woods表示：「疫情重重打擊能源需求，導致原油供過於求，對價格造成壓力」。

因應石油市場仍充滿不確定性，埃克森美孚也在上月減少資本支出，從原先330億美元降至230億美元、減幅30%，並表示可能還會再次下調，此外，也一併減少營運支出15%。

相較埃克森美孚，雪弗龍因受惠認列一次性收入，第一季營收315億美元、每股盈餘1.93美元，皆優於市場預期。

只是展望後市，雪弗龍表示，「只要當前市場狀況沒有改進，預計未來業績將持續有壓」。不過該公司執行長Michael Wirth指出，「經濟開始復甦，需求可能在第二季觸底，而隨著需求回暖，將帶動油價回升」。為了緩解低油價衝擊，雪弗龍也在5周內2度削減資本支出、估減13%，並計畫每日減產40萬桶。

整體看來，油價在近期已連續出現反彈走勢，6月紐約原油期貨(WTI)昨續漲5%至19.78美元/桶；此外，也有許多分析師出面力挺，如OPEC、瑞銀都看好油價於年底可望站回40美元，高盛最新也上調2021年WTI估值至51.4美元/桶；至於日本銀行則預測「布蘭特原油期貨」在2021年初將回升至49美元/桶。

(中時電子報)