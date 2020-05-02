錢櫃KTV大火造成6死慘案，近來詐騙集團假冒消防局委託的「消防應變推廣協會」，要求公司行號辦理消防講習，以「假宣導，真推銷」手法行銷產品，台中市政府消防局強調，市府辦理消防講習活動，會穿著消防局制式服裝、配戴識別證等，民眾若接獲類似假藉公家單位名義的電話或傳真，可向相關局處反映，多一分小心、少一分受騙。

台中市消防局表示，市府近期接獲民眾及公司反映，有自稱受消防局委託的「消防應變推廣協會」來電或傳真至各公司行號，要求配合時間辦理義務性的防火宣導，許多公司不知情配合安排講習，卻遭兜售產品，損及消費權益。

消防局澄清，市府無委託「消防應變推廣協會」或其他民間協會等至民間公司行號辦理講習，消防局的防火教育宣導，會透過各機關、學校、團體及公司行號等自行提出需求，或者由消防局所屬消防分隊同仁、婦女防火宣導隊成員排定期程進行轄區居家訪視宣導，或於建築物火災後進行災後訪視加強防火宣導，宣導時一定穿著消防局制式服裝、配戴識別證等，提供民眾確認。

民眾若有接獲以內政部消防署或台中市政府消防局等政府機關名義，欲前往進行消防安全講習，可直接拒絕或不予理會，或可洽消防局查詢真偽；若已遭受該協會不當推銷，可檢附具體事證，可向社會局（04–2228-9111轉社會局人民團體科）、消防局（04–2381–1119轉467）或撥119專線檢舉；此外，針對任何恐嚇行為，可檢具相關事證，向市府警察局、派出所提出檢舉。

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(中時 )